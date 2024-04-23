Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення

За новими правилами договір про купівлю-продаж укладатиметься без візиту до сервісного центру МВС

Законопроєкт покликаний вивести ринок продажу вживаних авто з тіні та збільшити надходження в держбюджет

Верховна Рада ухвалили сьогодні, 23 квітня, в першому читанні законопроєкт №9083, який має спростити торгівлю вживаними автомобілями. Про це повідомив голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами депутата, ринок уживаних автомобілів до війни становив 1,7 млн автомобілів на рік, 2023 року – 780 тис., а 2024-го очікується зростання до 1,5 млн. При цьому, зазначив він, лише 2,5 % авто з пробігом продають «у білу».

«Від продажу автомобіля в білу державу отримує в середньому 19,8 тис. грн. Від продажу в чорну – 0. Але для роботи білого ринку є перешкода – вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок. Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів і ліквідації схем, за якими бюджет недоотримує податки», – роз’яснив Гетманцев.

До набуття законом чинності компанії-торговці вживаними автомобілями зобов'язані після купівлі реєструвати авто на себе. Це вимагає візиту до сервісного центру МВС та отримання номерних знаків, а також постановку машини на облік у ТЦК та зняття з нього після продажу.

Однак на практиці комісійні майданчики, викуповуючи авто, не укладають офіційний договір купівлі-продажу, а беруть нотаріальну довіреність у колишнього власника. Перереєстрація відбувається після того, як в машини з’являється покупець, тому ці операції ніде не фіксуються і з них не сплачуються жодні податки.

За новими правилами власник привозитиме автомобіль на комісійний майданчик. Там проводитиметься перевірка і оцінка машини, а також укладання договору-продажу без візиту до сервісного центру МВС. Продавець одержує кошти за продаж авто, а компанія, яка перепродує автомобілі, стає його юридичним власником, при цьому номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію залишаються незмінними.

Після того, як з’являється покупець на авто, компанія укладає з ним договір купівлі-продажу, після чого відбувається перереєстрація машини у сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, в Україні мобілізуватимуть автомобілі підприємств, організацій і звичайних громадян на потреби ЗСУ. Зокрема, йдеться про ухвалений та вже підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про мобілізацію. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації.