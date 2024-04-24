У Росії зникла ексдружина затриманого за хабарі заступника Шойгу

Офіційно Іванов і Захарова розлучилися після того, як заступник міністра потрапив під санкції, побоюючись, що до списку санкцій включать і Світлану

Родичі ексдружини затриманого за хабарі заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова – Світлани Захарової – не можуть зв'язатися з нею. Згідно з непідтвердженими даними, 50-річна жінка, відома також під прізвищами Маніович та Іванова, могла бути затримана разом із колишнім чоловіком, пише The Moscow Times.

За даними ЗМІ, Захаровій належить частка у фірмі ТОВ «Приватні технології», що спеціалізується на рекламних послугах. Також вона разом із батьком Тимура Іванова володіє компанією «Кристал Девелопмент». Ця компанія займається виробництвом електронних компонентів. Раніше екс-дружина заступника міністра була засновницею ще двох фірм: ТОВ «Ваш Дім», яка займалася управлінням нерухомістю, та надавала споживчі позики ТОВ «МКК «Кредит Лайн».

Тимур Іванов серед 11 високопоставлених представників російського оборонного сектора за підтримку вторгнення Росії в Україну було внесено до списку санкцій США 15 березня 2022 року. Водночас санкції проти нього запровадила Велика Британія. 6 травня 2022 року Іванов потрапив до списку санкцій Канади, а 6 жовтня 2022 року проти чиновника ввів обмеження Євросоюз.

У грудні 2022 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування про розкішне життя Іванова та Захарової. Згідно з матеріалом, пара витратила понад мільйон євро на відпочинок, при цьому особисті рахунки Світлани оплачувала фірма, яка мала займатися відновленням окупованого та зруйнованого Маріуполя. У розслідуванні також говорилося, що в 2010-2018 роках подружжя щоліта знімало вілли на Лазурному березі: тільки на оренду житла в Сен-Тропе вони витратили не менше 850 тисяч євро. Крім того, співробітники фонду Навального з'ясували, що Тимур Іванов володіє дачами на Рубльовці та у Твері. Офіційно Іванов і Захарова розлучилися після того, як заступник міністра потрапив під санкції, побоюючись, що до списку санкцій включать і Світлану.

Нагадаємо, у Краснодарському краї співробітники ФСБ проводять обшуки, пов'язані зі справою заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, заарештованого у справі про хабар. Про це сьогодні пишуть росЗМІ з посиланням на джерело, знайоме з перебігом слідства.

«У кількох російських регіонах силовики проводять обшуки, пов'язані зі справою заступника міністра, співробітники ФСБ працюють у Краснодарському та Ставропольському краях. Обшуки, пов'язані зі справою заступника міністра оборони Тимура Іванова, почали проводити у вівторок увечері, слідчі дії точаться досі», – йдеться у повідомленні.

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Кілька десятків обшуків проводять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ у різних російських регіонах.

Раніше Басманний суд Москви відправив під арешт до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 15 років колонії. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Іванову висунуто звинувачення за ч.6 ст. 290 КК РФ (Отримання хабара в особливо великому розмірі). За версією слідства, він вступив у злочинну змову з третіми особами для скоєння злочину – отримання в особливо великому розмірі у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міноборони РФ.

Разом із ним під арешт відправлено ще одного фігуранта справи – Сергія Бородіна. Йому висунуто звинувачення за аналогічною статтею. «Бородін, перебуваючи у дружніх зв'язках із заступником оборони РФ, Івановим, який займався питаннями будівництва та капітального ремонту об'єктів міністерства оборони, вступили в злочинну змову з третіми особами», – додали в пресслужбі суду.

Іванов народився 1975 року в Москві, 1997 року закінчив факультет обчислювальної математики та кібернетики МДУ ім. Ломоносова. До структур Міністерства оборони він прийшов у 2013 році і обійняв посаду гендиректора «Оборонбуду», паралельно очолював «Головне управління облаштування військ. Він став заступником голови Міноборони у травні 2016 року.

У військовому відомстві він займався питаннями, пов'язаними з управлінням майном та розквартуванням військ, житловим та медичним забезпеченням армії. Він також відповідав за будівельні роботи, капітальний ремонт об'єктів Міноборони РФ та військову іпотеку.

Іванов – найбагатший силовик 2019 року за версією Forbes. За підсумками 2018 видання оцінило дохід його сім'ї в 136,7 мільйона рублів.

За даними Фонду боротьби з корупцією (ФБК), Іванов на відкати побудував собі дачі на Рубльовці та Твері. Будівництвом займалися підрядники військового відомства.