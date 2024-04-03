У Стамбулі стався збройний напад на готель

Türkiye: У Стамбулі обстріляли готель

У Стамбулі в районі Кючюкчекмедже 3 квітня стався збройний напад на готель. Про це пише газета Türkiye. Як зазначається, кулі також потрапили в автобус, що проїжджав повз, з пасажирами. Скільки було нападаючих, не повідомляється. Відомо, що їм вдалося піти, поліція розпочала пошуки.

«У стамбульському Кючюкчекмедже чотириповерхова будівля готелю була атакована з довгоствольної зброї. Деякі кулі також потрапили до автобуса з пасажирами, що проїжджав», – йдеться в публікації.

За даними агентства DHA, напад скоєно з автоматичної зброї. До чотириповерхової будівлі потрапила велика кількість куль, розбиті вікна. Уточнюється, що ніхто із постояльців чи співробітників готелю не постраждав.

Напередодні у Стамбулі сталася пожежа у 16-поверховому житловому будинку. Вогонь поширився у приміщенні нічного клубу, де у цей час проводився ремонт. ЗМІ повідомляли про 29 загиблих, як мінімум 15 із них були робітниками.

Нагадаємо, у Туреччині біля будинку мера, що переміг на виборах, відбулась стрілянина. Невідомий відкрив стрілянину біля будинку турецького політика Бюлента Кара, який переміг на виборах мера турецького міста Гіресун. Як пише NTV, чоловік підійшов до будинку Бюлента Кара, викликав його на вулицю та вистрілив із пістолета у повітря. Політик після того, що сталося, подав скаргу в поліцію. За даними телеканалу, поліцейські, які прибули на місце події, затримали підозрюваного.