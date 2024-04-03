Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Стамбулі стався збройний напад на готель

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Стамбулі стався збройний напад на готель
Правоохоронці прибули на місце події та обстежили будинок
фото із відкритих джерел

Türkiye: У Стамбулі обстріляли готель

У Стамбулі в районі Кючюкчекмедже 3 квітня стався збройний напад на готель. Про це пише газета Türkiye. Як зазначається, кулі також потрапили в автобус, що проїжджав повз, з пасажирами. Скільки було нападаючих, не повідомляється. Відомо, що їм вдалося піти, поліція розпочала пошуки.

«У стамбульському Кючюкчекмедже чотириповерхова будівля готелю була атакована з довгоствольної зброї. Деякі кулі також потрапили до автобуса з пасажирами, що проїжджав», – йдеться в публікації.

За даними агентства DHA, напад скоєно з автоматичної зброї. До чотириповерхової будівлі потрапила велика кількість куль, розбиті вікна. Уточнюється, що ніхто із постояльців чи співробітників готелю не постраждав.

Напередодні у Стамбулі сталася пожежа у 16-поверховому житловому будинку. Вогонь поширився у приміщенні нічного клубу, де у цей час проводився ремонт. ЗМІ повідомляли про 29 загиблих, як мінімум 15 із них були робітниками. 

Нагадаємо, у Туреччині біля будинку мера, що переміг на виборах, відбулась стрілянина. Невідомий відкрив стрілянину біля будинку турецького політика Бюлента Кара, який переміг на виборах мера турецького міста Гіресун. Як пише NTV, чоловік підійшов до будинку Бюлента Кара, викликав його на вулицю та вистрілив із пістолета у повітря. Політик після того, що сталося, подав скаргу в поліцію. За даними телеканалу, поліцейські, які прибули на місце події, затримали підозрюваного. 

Читайте також: Стрілянина у церкві у Стамбулі: правоохоронці назвали винних
Теги: Туреччина стрілянина готель чоловік поліція напад політика Стамбул пожежа автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Chatham House – Королівський інститут міжнародних відносин, є провідним політичним інститутом у світі зі штаб-квартирою в Лондоні
Можлива картельна змова забудовників. Про ризики в постанові-клоні містобудівної «реформи»
20 березня, 13:00
Молоді жінки все більше тяжіють до «лівих» поглядів, а от молодих чоловіків заносить в «правий» бік
Які політичні переконання має сучасна молодь
23 березня, 21:40
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, вчора прибув до Києва з робочим візитом
Білий дім хоче замороження війни? Про візит Джейка Саллівана
21 березня, 16:41
Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
10 березня, 07:20
Війну не зупинити лише хорошими намірами
Чому європейські політики злякались слова «війна»
31 березня, 17:31
Наслідки атаки на одну з військових частин Придністров'я
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
17 березня, 17:05
Претензій до працівників ТЦК чоловік не має. Свою втечу пояснив звичайним страхом
У Львові представники ТЦК силою заштовхали чоловіка у бус (відео)
19 березня, 14:34
31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня
Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня
1 квiтня, 21:00

Соціум

У Стамбулі стався збройний напад на готель
У Стамбулі стався збройний напад на готель
Під Москвою вибухнула електропідстанція, деякі райони міста знеструмлено (відео)
Під Москвою вибухнула електропідстанція, деякі райони міста знеструмлено (відео)
Стрілянина у фінській школі: поліція назвала мотив підлітка
Стрілянина у фінській школі: поліція назвала мотив підлітка
Діти у школах Франції масово отримують листи із погрозами вбивства
Діти у школах Франції масово отримують листи із погрозами вбивства
Джоан Роулінг висміяла новий закон у Шотландії та зажадала свого арешту
Джоан Роулінг висміяла новий закон у Шотландії та зажадала свого арешту
Південь Швеції опинився у транспортному колапсі через снігопад
Південь Швеції опинився у транспортному колапсі через снігопад

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
51K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
35K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
30K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
19K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5944
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Сьогодні, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua