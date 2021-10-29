Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)

Частина киян відмовлялася від щеплення, доки не ввели обмеження для невакцинованих

У п’ятницю, 29 жовтня, у пунктах вакцинації в Києві вишикувалися великі черги. Черги на щеплення значно побільшали одразу після оголошення обмежень, які будуть запроваджені у Києві для невакцинованих з 1 листопада. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Моя Оболонь».

Зокрема, сьогодні черги спостерігаються в пунктах, що розміщені:

в будівлі Оболонської районної держадміністрації,

у будівельному супермаркеті «Епіцентр-К» на вулиці Полярній,

у ТРЦ Dream Berry на Оболонському проспекті.

Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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