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    Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)

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    Черга вишикувалася в пункт вакцинації в будівлі Оболонської РДА - Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)
    Черга вишикувалася в пункт вакцинації в будівлі Оболонської РДА
    Фото: «Моя Оболонь» - независимый портал Оболонского района Киева/Facebook

    Частина киян відмовлялася від щеплення, доки не ввели обмеження для невакцинованих

    У п’ятницю, 29 жовтня, у пунктах вакцинації в Києві вишикувалися великі черги. Черги на щеплення значно побільшали одразу після оголошення обмежень, які будуть запроваджені у Києві для невакцинованих з 1 листопада. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Моя Оболонь».

    Зокрема, сьогодні черги спостерігаються в пунктах, що розміщені:

    • в будівлі Оболонської районної держадміністрації,
    • у будівельному супермаркеті «Епіцентр-К» на вулиці Полярній,
    • у ТРЦ Dream Berry на Оболонському проспекті.

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    Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)
    Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)
    Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)
    Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)

    Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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    Теги: Київ карантин кияни вакцинація коронавірус
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    Після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото)