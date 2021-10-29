Театри для вакцинованих. Як працюватимуть столичні заклади культури з 1 листопада

Театри Києва гратимуть вистави за умови вакцинації всіх артистів

Під час перебування Києва у «червоній» зоні помітно зміняться правила роботи закладів культури.

«Главком» поцікавився у керівників деяких національних театрів столиці, що зміниться в роботі їхніх закладів.

Генеральний директор – художній керівник Національного театру імені Івана Франка, народний артист України Михайло Захаревич зазначив, що театр, як і раніше, буде суворо дотримуватися усіх необхідних санітарно-епідемічних правил та нормативів, передбачених урядом та рішеннями відповідних державних комісій.

Низку вистав франківці будуть грати і в листопаді за умови вакцинації всіх учасників, задіяних у виставах. Деякі великі вистави будуть перенесені з листопада у грудневу афішу театру. Тому глядачі мають уважно відстежувати усі можливі зміни на офіційному сайті Національного театру імені І. Франка та на офіційних сторінках театру у соцмережах.

За словами художнього керівника, перед виставами глядачі повинні пред'явити необхідні документи, що засвідчують вакцинацію від коронавірусу чи негативні тести.

Художній керівник франківців подякував усім глядачам за розуміння, терпіння та за дотримання усіх необхідних санітарно-епідемічних правил під час відвідин театру.

Як каже Захаревич, з точки зору касових зборів жовтень видався для Національного театру ім. І. Франка вельми успішним, а це – свідчення того, що глядач лишається з театром навіть у часи серйозних випробувань.

Захаревич також повідомив, що в театрі триватимуть і репетиції деяких нових постановок (за умов 100% вакцинації усіх учасників та суворого дотримання санітарних вимог). Театр Франка продовжить роботу над сучасною європейською драматургією та великою українською класикою. Це вистава «Радован Третій» сербського драматурга Душана Ковачевіча (режисер Юрій Одинокий) та вистава «Безталанна» українського класика Івана Карпенка-Карого (режисер Іван Уривський).

Обидві прем’єри, за гарних загальних обставин, франківці хотіли би презентувати вже у середині грудня 2021-го.

Київський національний академічний Молодий театр теж продовжить роботу, дотримуючись усіх суворих обмежень. Про це «Главкому» повідомив художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв України Андрій Білоус.

«На загальних зборах Київського національного Молодого театру було прийнято рішення колективу про те, що наш театр продовжить роботу, дотримуючись усіх необхідних суворих вимог стосовно вакцинації та тестів. Вимоги будуть діяти як до працівників театру, так і до глядачів театру. І працівники, і глядачі зможуть потрапити у простір театру лише за умови наявності документів про вакцинацію. Я вірю, що навіть у такий період випробувань глядачі Молодого театру залишаться з нами», – зазначив він.

29 жовтня на 18:00 призначені спеціальні збори усіх служб Національної опери України. Керівництво театру вирішуватиме про можливості діяльності в умовах «червоної» зони з урахуванням специфіки оперних та балетних вистав, що об'єднують величезну кількість виконавців та служб (плюс оркестр театру).

Наразі в Національній опері вже розпочали роботу над перлиною світового оперного репертуару – оперою Джузеппе Верді «Травіата» (режисер Анатолій Солов' яненко, диригент Микола Дядюра).

Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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