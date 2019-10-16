Суд щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича перенесли



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Засідання Шостого апеляційного адміністративного суду Києва у справі щодо рішення про перейменування проспектів Бандери і Шухевича Фото: Юрій Сиротюк, Facebook

Сьогоднішнє засідання суду розпочалося з провокацій, повідомили свободівці

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва переніс засідання щодо розгляду апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича.

Про це повідомив депутат Київради від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, засідання суду, яке мало відбутися сьогодні, розпочалося з провокацій.

«Любителі Путіна і рускава міра вже неприховано демонструють своє нахабство. Вся цвіль, тітушня, рускій мір, які після Революції Гідності «перейшли в підпілля», нині активно легалізуються у владі, судах і навіть на публічних заходах», - написав Сиротюк.

Суд переніс розгляд апеляції на 28 жовтня 12:00.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що реваншу не буде, столична влада подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування двох проспектів.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.

Український інститут національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.