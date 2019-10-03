Одну з вулиць Києва перейменують на честь Любомира Гузара
Рішення про перейменування має затвердити Київрада
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали проект рішення щодо перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
Любомир Гузар – український релігійний діяч, священик, єпископ, Верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.
Вклад архієпископа у розвиток Української греко-католицької церкви важко переоцінити. Гузар переніс свою резиденцію зі Львова до столиці, підкреслюючи тим самим національне, а не локальне значення УГКЦ.
«Уже кілька десятків років Блаженніший Любомир Гузар залишається моральним авторитетом для цілого покоління українців. Завдяки йому греко-католицька церква стала не просто однією з найбільш популярних в Україні, але й тепер включена у світовий християнський контекст. Натомість постать космонавта Комарова не пов'язана з Україною, і є лише спадком радянського минулого. Тому цілком доцільно перейменувати відповідний проспект на честь визначного архієпископа», - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, який був ініціатором перейменування.
Громадське обговорення відповідного питання проходило з 15 травня до 15 липня 2018 року на офіційному веб-сайті КМДА. До голосування долучилися 1091 особа. З них 85% підтримали ідею перейменування. Проти висловилися лише 163 особи.
Ініціативу перейменування проспекту Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара підтримує і духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви.
Зазначений проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
Як повідомлялося, відповідний проект рішення зареєстрував у Київраді столичний мер Віталій Кличко.