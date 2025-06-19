Гниття, гангрена і туберкульоз: у якому стані українські воїни повернулись з полону

Тяжкі діагнози та поранення спричинені, зокрема, неналежними умовами утримання та відсутністю лікування

У багатьох військових, які сьогодні повернулись до України у рамках обміну полоненими, тяжкі хвороби та поранення. Про це заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів «Суспільному», передає «Главком».

«Є гниття, є гангрена, є туберкульоз, є багато інших речей і слів, які не мали би звучати в сучасному світі. Але це реальність», – розповів він.

Зазначається, що тяжкі діагнози та поранення спричинені, зокрема, неналежними умовами утримання та відсутністю лікування. Наразі всім військовим надається повноцінна медична допомога.

Наймолодшому зі звільнених – 42 роки. За словами Юсова, більшість із них перебували в полоні з 2022 року, значна частина – оборонці Маріуполя.

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Звільнені воїни фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

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Українські воїни після повернення з полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.