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Ротару після довгої паузи звернулась до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Руслан Євдокименко з матір’ю Софією Ротару
фото з відкритих джерел

Софія Ротару разом із сином привітали українців з Днем Києва

Співачка Софія Ротару, від якої тривалий час не було звісток, опублікувала сторіз в Instagram, у якому привітала Київ з Днем міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

На фото Софіївська площа столиці та славнозвісний пам'ятник Богданові Хмельницькому.

«З Днем Києва», – підписала вона фото.

Ротару після довгої паузи звернулась до українців фото 1

Також привітання з Днем Києва опублікував син Ротару Руслан Євдокименко. Фоном для привітання став кадр листя з каштанового дерева, яке лежить на тлі уламків. 

Ротару після довгої паузи звернулась до українців фото 2

Зазначимо, що якраз у день, коли Київ святкував День міста, РФ масовано обстріляла столицю. Окупанти запустили ракети та «шахеди».

Додамо, Софія Ротару з початку повномасштабної війни рідко з'являється в інфопросторі. Вона припинила давати концерти та не з'являється на публічних заходах. Про напад РФ на Україну співачка також не говорить, але інколи публікує фото наслідків російських атак на мирні українські міста та села. 

Говорять, що зараз Ротару живе в Італії. Але декілька місяців тому співачка приїжджала до Києва, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка. Тоді вона показала фото біля могили покійного Анатолія Євдокименка.

До слова, щороку наприкінці травня Київ відзначає День міста. У 2025 році свято припадало на 25 травня.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.

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Теги: Київ Софія Ротару соцмережі

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