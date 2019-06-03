У травні столична влада оштрафувала підприємців на 240 тис. грн



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Найчастіше стягнення накладаються за порушення правил розміщення рекламних засобів, випадки самовільного зайняття частин територій об’єктів благоустрою

У травні адміністративна комісія при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) наклала 260 адміністративних стягнень на суму понад 240 тис. грн. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. Він зазначив, що засідання адміністративної комісії проводяться не менше двох разів на місяць.

«Цього місяця засідання проводилися двічі – 13 та 27 травня. Комісія розглянула 277 протоколів. 16 проваджень у справах про адміністративні порушення було закрито, розгляд однієї справи було перенесено за відсутністю належного оформлення довіреності у представника правопорушника. А також було накладено 260 адміністративних стягнень на загальну суму 241 тисяча 723 грн», – розповів керівник апарату.

За його словами, найчастіше комісія розглядає порушення правил розміщення рекламних засобів, випадки самовільного зайняття частин територій об’єктів благоустрою (розміщення без дозвільних документів малих архітектурних форм, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності тощо).

Загуменний нагадав, що рішення адміністративної комісії приймаються колегіально, шляхом голосування кожного з членів комісії.

«Слід зазначити, що адміністративна комісія займається не тільки накладенням стягнень, але й виконує превентивну функцію, оскільки виховує у громадян повагу до закону та позитивно впливає на формування індивідуальної та суспільної правосвідомості громадян. Не менш важливою є й охоронна функція комісії, оскільки її діяльність спрямована на запобігання вчинення правопорушення», – зауважив Дмитро Загуменний.

Нагадаємо, адміністративна комісія при КМДА є колегіальним органом, який уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, вичерпний перелік яких визначений статтею 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання, утім може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, в суді протягом десяти днів.