У трьох районах Київщини буде проведено щеплення домашніх тварин проти сказу: графік

Фахівці ветеринарної медицини на цьому тижні проводитимуть подвірні обходи зазначених районів

Сказ – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи

Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини з метою здійснення профілактичних щеплень домашніх тварин (котів та собак) проти сказу проводитиме подвірні обходи у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Згідно з повідомленням, фахівці ветеринарної медицини на цьому тижні проводитимуть подвірні обходи за наступним графіком:

13.01.2025:

село Малютянка

село Гатне

село Шевченкове

14.01.2025:

село Горенка

село Мих. Рубежівка

село Музичі

15.01.2025:

село Крюківщина

село Шпитьки

16.01.2025:

місто Ірпінь

17.01.2025:

місто Ірпінь

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

У медичній літературі інших країн хвороба відома як рабієс (у тварин) і гідрофобія (у людей).

Причини сказу і шляхи передавання інфекції.

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:

укус;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки – з-поміж свійської фауни, а в дикій природі – лисиці та вовки.

Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі.

Доведена можливість аерогенно-контактного зараження (у лабораторних умовах, під час відвідування печер, населених кажанами), коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження кон’юнктиви, слизових ротоглотки.

Якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, варто негайно звернутися до лікаря. Зволікання може коштувати життя.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у селі Горохівське Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району зафіксовано випадок сказу у кота. За розпорядженням Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 31 жовтня 2024 року, територію села та прилеглі угіддя, пасовища та лісові масиви було оголошено епізоотичним вогнищем.

У липні 2024 року захворювання на сказ було виявлено у домашнього собаки в Фурсiвській сільській громаді Бiлоцеркiвського району.

До слова, через повномасштабну війну епізоотична ситуація суттєво погіршилася, зокрема через поширення сказу та пташиного групу на окупованих територіях. Тому Україна визначила своєрідну буферну зону, яка проходить по лінії бойових зіткнень. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.