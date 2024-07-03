На Київщині виявлено собаку зі сказом

Собаку зі сказом було виявлено в громаді Бiлоцеркiвського району

Фахівці вже розпочали проводити заходи щодо щеплення тварин проти сказу

У домашнього собаки в Фурсiвській сільській громаді Бiлоцеркiвського району діагностовано захворювання на сказ. Про це повідомляє Білоцерківська РДА.

Наразі спеціалістами Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини проводяться заходи в неблагополучному пункті та загрозливій зоні щодо щеплення проти сказу сприятливих тварин.

«Медицина на сьогодні не має методів та засобів лікування сказу. Тільки своєчасне щеплення ваших улюбленців захистить їх та головне вас від цієї смертельної інфекції», – йдеться в повідомленні.

Через повномасштабну війну епізоотична ситуація суттєво погіршилася, зокрема через поширення сказу та пташиного групу на окупованих територіях. Тому Україна визначила своєрідну буферну зону, яка проходить по лінії бойових зіткнень. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

За словами Ткачука, причинами цьому є відсутність вакцинації диких тварин у 2022 році, а також несвоєчасний вилов заражених тварин. Якщо не буде належного ветеринарного контролю за епізоотичною ситуацією, то Україна не зможе експортувати свою продукцію за кордон.

До слова, у Харкові вперше за 15 років підтвердили випадок догхантерства. Вбивцею собак виявився «зоозахисник», який підгодовував і рятував котів. Проти чоловіка відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами