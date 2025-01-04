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Вчорашня атака «Шахедів» на Київщину: у лікарні померла 22-річна дівчина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Вчорашня атака «Шахедів» на Київщину: у лікарні померла 22-річна дівчина
Лікарі майже добу боролися за життя дівчини
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки дронів на Київщину 3 січня загинули двоє людей

Молода жінка 2002 року народження, яка вчора була поранена внаслідок масованої атаки БпЛА на Київщину, померла у лікарні. Про це повідомив т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке», – йдеться в повідомленні.

Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, знаходиться у реанімації. 

Також під наглядом лікарів є ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує. 

Нагадаємо, вчора Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Внаслідок цього у Дарницькому районі загорівся приватний будинок.

У Голосіївському районі, де впали уламки, пожежі не було

Крім того, внаслідок ворожої атаки «Шахедів» на область вчораодна людина загинула одразу, ще четверо отримали поранення.

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Теги: дрон ракетна атака Київ Київщина

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Вчорашня атака «Шахедів» на Київщину: у лікарні померла 22-річна дівчина
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