В Ірпені під час пожежі в приватному будинку загинули троє людей

Під час розвідки вогнеборці виявили дві людини без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини

В Ірпені вдень 10 січня виникла пожежа у приватному житловому будинку. Прибувши на місце, вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя, ще одного загиблого знайшли під час ліквідації вогню. Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС в Київській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Дзвінка, надійшло до Служби порятунку Бучанського району 10 січня о 15:09.

Повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Дзвінка, надійшло до Служби порятунку Бучанського району 10 січня о 15:09 фото: поліція Київської області

На місце виклику прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ірпеня.

По прибуттю пожежники встановили, що відбулося загоряння у коридорі житлового будинку.

Під час розвідки вогнеборці виявили дві людини без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини.

Пожежу на площі 85 м кв. було ліквідовано о 15:55. На місці працювали дев'ять чоловік особового складу та lдві одиниці техніки.

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По прибуттю пожежники встановили, що відбулося загоряння у коридорі житлового будинку фото: ДСНС Київщин

Причина пожежі встановлюється, працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Пожежа сталась у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Ореста Левицького, 4, що у Деснянському районі столиці.