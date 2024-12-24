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На Київщині чоловік катував 4-річну дитину: йому повідомлено про підозру

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Київщині чоловік катував 4-річну дитину: йому повідомлено про підозру
24-річний фігурант постійно кривдив доньку своєї співмешканки
фото: поліція Київщини

Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув’язнення

У Білоцерківському районі Київщини поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який катував 4-річну дівчинку. Кривдник систематично бив її та завдавав психологічних страждань. Про це інформує поліція Київщини.

Правоохоронці встановили, що 24-річний фігурант постійно кривдив доньку своєї співмешканки.

«Медики зафіксували численні синці та садна на голові й тілі дівчинки. Зловмисник завдав дитині не лише фізичних, а й психологічних страждань», – йдеться у повідомленні.

Раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1) та катуванні малолітньої дитини (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю.

Окрім того, на Харківщині чоловік систематично ґвалтував свою 13-річну падчерку та знущався з дружини. За рішенням суду зловмисник отримав 14 років позбавлення волі.

А у Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки. Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного  автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

До слова, у Голосіївському районі Києва у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку.

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Теги: суд Київщина домашнє насильство поліція чоловік

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