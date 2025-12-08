«Живу у стані перманентного отруєння». Телеведуча поскаржилася на генератори в Києві

Жінка розповіла про постійний шум і отруйні викиди в спальному районі столиці

Телеведуча Наталка Фіцич розповіла, що життя у спальному районі Києва стало нестерпним через постійний шум і вихлопи від генераторів. Потужні установки медцентру й супермаркету працюють цілодобово, а малі бізнеси додають ще більше диму і шуму, що особливо небезпечно для людей із алергіями. Про це Фіцич повідомила на свой сторінці у Facebook.

У своєму пості Фіцич описала, як навіть уночі чути роботу великих генераторів медцентру та супермаркету, а зранку десятки малих бізнесів включають свої маленькі установки без глушників і фільтрів, створюючи додатковий шум і вихлопи.

«Останнім часом відключення такі, що сморід від генераторів не встигає розвіятися за ті короткі години, коли електрика є. І це не просто незручність», – додала телеведуча.

Жінка зазначила, що для алергіків така ситуація перетворює повсякденне життя на постійне отруєння, і підкреслила, що, хоча малий бізнес намагається виживати під час відключень та обстрілів, ці зусилля іноді відбуваються за рахунок здоров’я місцевих жителів.

«Я алергик, отруєння вихлопними газами або димами посилює алергію. А останні тижні я живу у стані перманентного отруєння. І це лише початок зими», – написала Фіцич.

«Я розумію, що малим бізнесам треба виживати. У нас усі так захоплюються тим, як вони тримаються, попри відключення та обстріли. І тим, як зранку після ударів усі ходять пити каву у маленькі кав’ярні. Але я краще приготую її у старій джезві, яку привезла з Криму. Бо виживають ці бізнеси за рахунок мого здоров’я. І це спальний район, околиця столиці. А що робиться в центрі, навіть подумати страшно. Алергику хоч з хати тікай. Нема на це ради», – додала жінка.

Користувачі активно коментують пост Наталки Фіцич. Багато хто відзначає, що малі бізнеси використовують дешеві генератори без фільтрів і глушників, створюючи сморід і шкодячи здоров’ю алергіків. Фіцич підтримала ці коментарі, погоджуючись, що за дотриманням екологічних правил практично ніхто не стежить.

Нагадаємо, що в умовах війни українці масово використовують дизельні та бензинові генератори для забезпечення електроенергією. Однак такі установки створюють значне шумове та токсичне забруднення. Рівень шуму генераторів може досягати 88–95 дБ, тоді як нормативні показники складають до 55 дБ вдень та 45 дБ уночі. Постійне акустичне навантаження негативно впливає на нервову систему: порушується концентрація, погіршується розумова діяльність, виникає безсоння, а з часом можливі тривожність і депресія.

Крім шуму, при роботі генераторів у повітря потрапляють токсичні речовини – оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглеводні С12-С19 та сажа, що шкодять здоров’ю та навколишньому середовищу.

Минулого року у Львові двох співробітниць кафе госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора. Постраждали дві жінки - 20 і 53 років. Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості.