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РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців
Речник Повітряних сил пояснив, що РФ накопичила велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України
фото: АрміяInform

Ігнат пояснив, чому замість реактивних шахедів ворог тепер запускає бензинові дрони

Російська терористична армія готує нову хвилю ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає «Главком».

«Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу», – сказав Ігнат.

Речник пояснив, що РФ накопичила велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України. Йдеться про безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння – нереактивні. Останнім часом саме цей тип ударних засобів ворог застосовує найактивніше, і під атакою опинилися західні території країни.

Ігнат пояснив, чому замість реактивних шахедів ворог тепер запускає бензинові дрони: «Ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб застати зненацька нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів».

Раніше Ігнат зауважив, що Росія перейшла до цілодобових атак на Україну, щоб виснажити ресурси ППО та моральний стан особового складу. За його словами, тактика противника має комплексний характер і спрямована на виснаження одразу в кількох напрямках.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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