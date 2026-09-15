Українські дрони змусили Путіна перенести саміт до Москви – FT

Українські удари впливають на планування публічних заходів окупантів навіть за межами зони бойових дій

Щорічну зустріч Valdai Discussion Club планували провести в Сочі, але місце проведення змінили з міркувань безпеки

Президент Росії Володимир Путін переніс щорічну зустріч клубу «Валдай» із Сочі до Москви через загрозу українських ударів безпілотниками. Про це пише «Главком» з посиланням на дані Financial Times.

За даними видання, захід спочатку планували провести в Сочі. Однак російські служби безпеки наполягали на зміні місця проведення через побоювання щодо можливих атак українських дронів.

У підсумку зустріч перенесли до Москви. Йдеться про щорічне засідання дискусійного клубу «Валдай», яке збирає російських чиновників, політиків, експертів та іноземних гостей.

Журналісти зазначають, що рішення про перенесення заходу демонструє, як українські удари безпілотниками впливають на планування публічних заходів російського керівництва навіть за межами безпосередньої зони бойових дій.

Україна останніми місяцями регулярно завдає ударів по військових, енергетичних та промислових об'єктах на території Росії. Дрони також досягають регіонів, розташованих далеко від кордону з Україною.

Водночас Москва продовжує заявляти про посилення протиповітряної оборони та регулярно повідомляє про збиття українських безпілотників над російськими регіонами.

Зустріч клубу «Валдай» є одним із головних міжнародних майданчиків, які використовує Кремль для просування власного бачення світової політики. Участь у заходах клубу регулярно беруть російські високопосадовці та представники інших держав.

Варто нагадати, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Сили оборони України посилять удари по території Росії, якщо Москва не погодиться припинити війну.