Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські дрони змусили Путіна перенести саміт до Москви – FT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Українські дрони змусили Путіна перенести саміт до Москви – FT
Українські удари впливають на планування публічних заходів окупантів навіть за межами зони бойових дій
фото: Reuters

Щорічну зустріч Valdai Discussion Club планували провести в Сочі, але місце проведення змінили з міркувань безпеки

Президент Росії Володимир Путін переніс щорічну зустріч клубу «Валдай» із Сочі до Москви через загрозу українських ударів безпілотниками. Про це пише «Главком» з посиланням на дані Financial Times.

За даними видання, захід спочатку планували провести в Сочі. Однак російські служби безпеки наполягали на зміні місця проведення через побоювання щодо можливих атак українських дронів.

У підсумку зустріч перенесли до Москви. Йдеться про щорічне засідання дискусійного клубу «Валдай», яке збирає російських чиновників, політиків, експертів та іноземних гостей.

Журналісти зазначають, що рішення про перенесення заходу демонструє, як українські удари безпілотниками впливають на планування публічних заходів російського керівництва навіть за межами безпосередньої зони бойових дій.

Україна останніми місяцями регулярно завдає ударів по військових, енергетичних та промислових об'єктах на території Росії. Дрони також досягають регіонів, розташованих далеко від кордону з Україною.

Водночас Москва продовжує заявляти про посилення протиповітряної оборони та регулярно повідомляє про збиття українських безпілотників над російськими регіонами.

Зустріч клубу «Валдай» є одним із головних міжнародних майданчиків, які використовує Кремль для просування власного бачення світової політики. Участь у заходах клубу регулярно беруть російські високопосадовці та представники інших держав.

Варто нагадати, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Сили оборони України посилять удари по території Росії, якщо Москва не погодиться припинити війну. 

Читайте також:

Теги: росія ЗСУ війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Незалежності України – найголовніше свято для кожного українця
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
24 серпня, 05:55
Федоров після протестів заговорив про вибори під час війни
Федоров звернувся до народу
18 серпня, 21:56
25 серпня з неанонсованим візитом директор ЦРУ прибув до Москви
Кремль назвав мету таємничого візиту директора ЦРУ до Москви
26 серпня, 07:48
Глава України відзвітував про безпекову нараду
Президент доручив військовому командуванню посилити захист Запоріжжя й області
26 серпня, 17:48
Зйомки шоу «Караоке на майдані» відбудуться в іншому місті
Росіяни зірвали запис легендарного українського телешоу
4 вересня, 10:04
На об’єкті знаходяться резервуари із бензином АІ-92, АІ-95, АІ-98 та дизельним пальним
Дрони атакували нафтобазу в Сочі: що відомо про об’єкт
4 вересня, 04:30
Масована атака на Київ, Енгельс під ударом дронів: головне за ніч 8 вересня
Масована атака на Київ, Енгельс під ударом дронів: головне за ніч 8 вересня
8 вересня, 05:57
За словами президента, продовольчий коридор через Чорне море фактично заблокований з української та російської сторін
Зеленський попередив світ про загрозу «агро Ормузу» через атаки РФ
11 вересня, 21:40
Український фронт нині переживає не найтяжчі часи за словами генерала
Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті
13 вересня, 06:00

Соціум

Розвідка назвала підприємства, які забезпечують російські ракети системами захисту
Розвідка назвала підприємства, які забезпечують російські ракети системами захисту
У Польщі жінка зловила гігантського сома довжиною в кілька метрів (фото, відео)
У Польщі жінка зловила гігантського сома довжиною в кілька метрів (фото, відео)
Помер віцепрезидент Світового конгресу українців Садоха
Помер віцепрезидент Світового конгресу українців Садоха
Зеленський повідомив про ураження об'єктів РФ (відео)
Зеленський повідомив про ураження об'єктів РФ (відео)
Українські дрони змусили Путіна перенести саміт до Москви – FT
Українські дрони змусили Путіна перенести саміт до Москви – FT
РФ у школах вдвічі збільшила кількість уроків з підготовки до війни
РФ у школах вдвічі збільшила кількість уроків з підготовки до війни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
113K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
69K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua