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Телеканал CNN порахував для Венса, скільки разів Зеленський дякував США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Телеканал CNN порахував для Венса, скільки разів Зеленський дякував США
Зеленський щонайменше 33 рази вже дякував Сполученим Штатам Америки за допомогу
фото: Sipa Press

Вчора Венс та Трамп сказали Зеленському, що він був недостатньо вдячним США

Президент України Володимир Зеленський щонайменше 33 рази вже дякував Сполученим Штатам Америки за допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Журналісти, на тлі звинувачень Трампа і Венса про «недостатню вдячність» з боку Зеленського до Штатів, зібрали 33 попередні приклади, коли Зеленський дякував або висловлював вдячність США, їхнім чиновникам чи народу за підтримку після повномасштабного вторгнення РФ. Проте зазначається, що це не повний список, бо не розглядалося багато внутрішніх висловлювань Зеленського українською мовою.

Як повідомлялось, під час зустрічі в Овальному кабінеті Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс сказали президенту України Володимиру Зеленському, що він був недостатньо вдячний Америці.

Перше «дякую» прозвучало 21 січня 2022 року, останнє (не беручи до уваги заяву вчора) – 12 лютого 2025 року.

CNN пише, що навіть після того, як Зеленський залишив Білий дім у п’ятницю, він написав у X: «Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякуємо Конгресу та американському народу. Україні потрібен справедливий і міцний мир, і ми працюємо саме для цього».

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: США Володимир Зеленський Україна війна

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