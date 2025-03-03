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Президент після українського саміту в Лондоні назвав головний підсумок останніх днів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент після українського саміту в Лондоні назвав головний підсумок останніх днів (відео)
Володимир Зеленський: Україна усвідомлює важливість Америки
фото: Офіс президента

Зеленський: «Україні потрібен мир, а не вічна війна»

Стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас наші партнери. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком» з посиланням на вечірнє відеозвернення.

«Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього. Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші спільні позиції – лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в США. Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет», – сказав він.

Повертаючись в Україну після візитів до США та Великої Британії глава держави наголосив, що підсумком цих днів була «чітка підтримка Європи».

«Більше єдності, ще більше готовності співпрацювати. Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи – усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина... Ми скоординували наші позиції. Буде багато зустрічей. Багато спільної роботи найближчими днями, найближчими тижнями буде. Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом – Україна, вся Європа й обов’язково, обов’язково Америка», – додав він.

Зеленський зазначив, що Україна усвідомлює важливість Америки, і вдячна за всю підтримку, яку отримала від США.

«Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності. Бо це вдячність за збереження нашої незалежності... І, звісно, я хочу зараз подякувати вам, всім вам – усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, всі наші люди – я пишаюся вами. Я хочу всім вам подякувати. Дуже дякую вам!», – завершив президент.

Нагадаємо, в Лондоні президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх. Перш ніж зайти до маєтку вони коротко поспілкувались та зробили декілька фото.

Як повідомлялось, головною темою саміту стала подальша фінансова підтримка української оборонної промисловості, зокрема інвестиції у виробництво зброї всередині країни. Крім того, лідери обговорили збільшення фінансування оборонного сектору Європи.

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Теги: Володимир Зеленський Лондон Велика Британія США війна Європа

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