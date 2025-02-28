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Білий дім відреагував на зрив перемовин Зеленського й Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Білий дім відреагував на зрив перемовин Зеленського й Трампа
У Білому домі написали, що Трамп відстоює американський народ
фото: Антикор

У заяві Білого дому зазначили, що Трамп разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом відстоює позицію, спрямовану на захист американців

Після зриву переговорів президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом Білий дім опублікував офіційну заяву. У ній наголошується, що США не дозволять іншим країнам використовувати їх у власних інтересах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Як зазначили в адміністрації Трампа, він разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом відстоює позицію, спрямовану на захист американців.

«Президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс завжди будуть відстоювати інтереси американського народу і тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі – і ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах», – йдеться в заяві.

Раніше ми писали, що після сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що Трамп проконсультувався з віце-президентом Венсом, державним секретарем США Рубіо, міністр фінансів Бессент та іншими. Президент США дійшов висновку, що «Зеленський не в тому положенні, щоб вести переговори».

Потім він доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

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Теги: Україна Володимир Зеленський США переговори президент Дональд Трамп

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