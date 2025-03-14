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Суд у США зобов’язав поновити тисячі звільнених держслужбовців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Суд у США зобов’язав поновити тисячі звільнених держслужбовців
Адміністрація Трампа та Міністерство юстиції США не погоджуються з ухвалою
фото з відкритих джерел

Президент Американської федерації державних службовців Еверетт Келлі назвав судове рішення «важливою перемогою над адміністрацією, яка прагне завдати шкоди федеральним установам»

Окружний суд Каліфорнії зобов’язав шість федеральних відомств США поновити на роботі тисячі співробітників, звільнених у межах політики скорочення держслужбовців адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив окружний суддя Вільям Алсуп під час слухань у Сан-Франциско. Воно стосується працівників, які перебували на випробувальному терміні у Міністерстві оборони, Міністерстві у справах ветеранів, Міністерстві сільського господарства, Міністерстві енергетики, Міністерстві внутрішніх справ і Міністерстві фінансів.

Суддя визнав, що Управління кадрового менеджменту США (OPM) не мало повноважень масово звільняти працівників. 

«Це сумний день, коли уряд звільняє хорошого працівника й каже, що це було зроблено за результатами роботи, коли вони добре знають, що це брехня», – заявив Алсуп, призначений екс-президентом Біллом Клінтоном.

Рішення передбачає поновлення звільнених працівників до завершення судового процесу за позовом профспілок, некомерційних організацій та штату Вашингтон. Водночас воно поки не поширюється на 16 інших відомств, згаданих у позові.

Президент Американської федерації державних службовців Еверетт Келлі назвав судове рішення «важливою перемогою над адміністрацією, яка прагне завдати шкоди федеральним установам».

Адміністрація Трампа та Міністерство юстиції США не погоджуються з ухвалою. Прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила, що суддя перевищив свої повноваження, а уряд «негайно дасть відсіч». Міністерство юстиції планує оскаржити рішення в апеляційному суді.

Це рішення стало серйозним ударом по спробах Трампа та його головного радника Ілона Маска різко скоротити федеральну бюрократію. Водночас урядові установи мають до кінця тижня подати плани другої хвилі звільнень та зменшення бюджетів.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Департаменту ефективності уряду Ілома Маска (Doge) буде надано особливий доступ до систем Пентагону для виявлення випадків нецільового витрачання коштів та боротьби зі зловживаннями у міністерстві оборони. 

Бюджет Пентагону також планують скоротити на 8% упродовж наступних п'яти років. 

Теги: суд Піт Гегсет Вашингтон суддя Міністерство юстиції Ілон Маск Дональд Трамп США звільнення

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