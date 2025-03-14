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Чи може Польща отримати ядерну зброю: оцінка The Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи може Польща отримати ядерну зброю: оцінка The Times
фото: Shutterstock

The Times також нагадує, що під час холодної війни Польща приймала радянську ядерну зброю

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність країни прийняти на своїй території американську ядерну зброю, зокрема бомби чи ракети. Ця заява пролунала після того, як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що країна повинна розглянути можливість створення власного ядерного арсеналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Дуда, термін повноважень якого завершується в серпні, відкинув ідею ядерної програми Польщі, наголосивши, що її реалізація потребувала б десятиліть. З огляду на майбутні президентські вибори у травні, видання зазначає, що складно оцінити серйозність таких заяв з боку польських політичних лідерів.

The Times також нагадує, що під час холодної війни Польща приймала радянську ядерну зброю, а в 1980-х роках її комуністичний уряд розпочав будівництво атомної електростанції в Жарновці, поблизу Гданська. Однак після падіння комуністичного режиму у 1989 році проєкт було зупинено, а країна не розвинула значної ядерної технологічної бази, окрім застарілого дослідницького реактора поблизу Варшави.

Наступного року очікується початок будівництва першого сучасного атомного енергокомплексу в Люб’ятові-Копалино, недалеко від Жарновця. Передбачається, що три легководні реактори під тиском, які споруджуватимуть американські компанії Westinghouse і Bechtel, будуть введені в експлуатацію в період між 2032 і 2040 роками.

Фахівець з ядерної стратегії з Університету Осло Фабіан Гоффман зазначає, що хоча теоретично Польща могла б адаптувати свою атомну програму для військових потреб, на практиці вона зіткнеться з величезними труднощами. Без підтримки країни, яка вже має ядерний арсенал (наприклад, США) або розвинений цивільний ядерний сектор (як у Японії чи Південної Кореї), Польщі буде надзвичайно складно досягти необхідного рівня збагачення палива самостійно.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшава повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї.

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Теги: Польща ядерна зброя США Анджей Дуда Дональд Туск

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