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ISW: Росія може використати паузу обміну розвідданих, щоб поширити наратив про свою перемогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ISW: Росія може використати паузу обміну розвідданих, щоб поширити наратив про свою перемогу
фото: Генштаб ЗСУ

 За даними CBS, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент Трамп

Російські офіційні особи можуть скористатись призупиненням військової допомоги США та обміну розвідданими з Україною, щоб поширити наратив, що спрямований на неправдиве зображення перемоги Росії як «неминучої».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що 6 березня командувач спецназом «Ахмат» генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що Росії слід розглянути питання про проведення повномасштабної мобілізації, яка збільшить російську армію «принаймні до кількох мільйонів військових».

Алаудінов додав, що «зараз час», коли або «НАТО розпадеться», або «Росія знищить Європу» або Європа «може укласти мир» з Росією та стверджувала, що «неможливо перемогти Росію на полі бою».

«Алаудінов, ймовірно, посилює фальшивий наратив про неминучу перемогу Росії, щоб налякати Сполучені Штати та Європу, щоб вони пішли на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності в той час, коли США вже серйозно обмежили свою підтримку України», – йдеться у звіті.

Згідно з даними аналітиків ISW, Алаудінов посилює цей брехливий наратив, щоб максимізувати моральний дух росіян і стимулювати російські територіальні здобутки, тоді як динаміка на передовій стає все більш мінливою через паузу у військовій допомозі США.

Аналітики Інституту вивчення війни також повідомляли, що призупинення обміну розвідданими США з Україною зашкодить здатності України захищатися від тривалих нападів Росії на військові та цивільні цілі.

Українські сили використали свою здатність наносити удари всередині Росії та знищувати значні обсяги військової техніки, щоб посилити тиск на Росію. 

У звіті йшлося, що українські удари по російських складах ракет і боєприпасів раніше зменшували тиск на українські сили на лінії фронту, не дозволяючи російським військам використовувати свою артилерійську перевагу для досягнення перемог.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, назвавши процес «вибірковим».

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Теги: росія військові війна пропаганда розвідка США ISW

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