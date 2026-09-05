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Словаччина викликає російського посла через удар по будівлі СБУ у Києві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Словаччина викликає російського посла через удар по будівлі СБУ у Києві
Сліди влучання російського дрона на будівлі СБУ на вул. Володимирській
фото: glavcom.ua

Зазвичай Словаччина виступає із засудженнями російських атак дуже стримано

У Києві російський безпілотник атакував будівлю Служби безпеки України, розташовану поруч із консульським відділом посольства Словаччини. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Словацької Республіки Юрай Бланар наказав викликати посла Росії, про що повідомляє «Главком» із посиланням на МЗС країни.

У словацькому відомстві уточнили, що приміщення консульства через міркування безпеки зараз використовується обмежено, тому під час удару всередині нікого не було. Бланар засудив дії РФ та закликав її утриматися від дій, які загрожують цивільним.

Водночас, очільник МЗС звернувся до обох сторін із закликом уникати ескалації, яка заважає мирному врегулюванню.

Така дипломатична реакція Братислави є рідкістю, оскільки зазвичай влада Словаччини виступає із засудженнями російських обстрілів украй стримано.

Нагадаємо, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору. 

Володимир Зеленський за результатами розмови з керівником СБУ Олександром Покладом повідомив, що ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби. На місці події працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Вибухова хвиля також пошкодила Будинок консисторії (Хлібню) XVIII століття, який розташований на території Національного заповідника «Софія Київська». У будівлі було пошкоджено вікна, віконні рами та скляні конструкції.

До слова, російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення. 

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. На місці влучання працюють усі необхідні екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий злочин російських військ проти цивільного населення.

Теги: Київ Словаччина МЗС СБУ росія

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