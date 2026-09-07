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Спецпредставники Трампа поїхали з Києва потягом «Експрес миру»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Спецпредставники Трампа поїхали з Києва потягом «Експрес миру»
Віткофф та Кушнер на вокзалі
фото: Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» подякували Кушнеру та Віткоффу за візит до України 

Спеціальний поїзд із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером вирушив з України після завершення їхнього візиту. Про це пише «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

В «Укрзалізниці» подякували американським гостям за візит та побажали їм якнайшвидше повертатися.

«Відправили спецпоїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей – щоб тихі вікенди були і в інших містах. Продовжуємо тримати Україну в русі!», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Стів Віткофф і Джаред Кушнер поїхали з Києва потягом «Експрес миру»
Стів Віткофф і Джаред Кушнер поїхали з Києва потягом «Експрес миру»
фото: Укразалізниця

Як відомо, представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час прямування до Києва потягом «Укрзалізниці» пригощали традиційними стравами кримськотатарської кухні. 

За інформацією джерела, для американської делегації організували меню кримськотатарського ресторану. До нього увійшли традиційні страви наразі окупованого Криму.

Теги: Укрзалізниця переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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