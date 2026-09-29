Влада попередила киян про можливі перебої з оплатою проїзду

Технічні роботи триватимуть із вечора 29 вересня до першої половини 30 вересня

У Києві через технічні роботи, спричинені ворожими атаками на дата-центри, можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовують для оплати проїзду у громадському транспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Технічні роботи розпочнуться сьогодні, 29 вересня, о 22:00 та триватимуть орієнтовно до першої половини 30 вересня. У «Києві Цифровому» пасажирам радять за можливості оплачувати проїзд банківською карткою. Тим, хто не має такої можливості, рекомендують завчасно придбати необхідну кількість поїздок до 22:00.

Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі. Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Водночас такі поїздки збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів.

У КМДА зазначили, що можливі перебої матимуть тимчасовий характер. Фахівці працюватимуть над відновленням стабільної роботи сервісів і мінімізацією можливих збоїв.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів виділив 518,3 млн грн на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Рішення ухвалено на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру. В уряді заявили про необхідність створення резервної цифрової інфраструктури та готовності до найгірших сценаріїв.

Російські атаки вже спричиняли перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Зокрема, після удару по дата-центру Cosmonova у Києві компанія повідомила, що об'єкт більше не працюватиме, а сервіси відновлюють із резервних майданчиків.