У Києві пролунали вибухи: є постраждалі та руйнування

ДСНС: унаслідок нічної атаки на Дніпровський район поранено четверо киян

Уночі 22 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги – ворог атакував столицю ударними безпілотниками. У Дніпровському районі через влучання в житловий будинок виникли пожежа та руйнування, четверо людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та ДСНС України.

Попередження про ворожі БпЛА

Повідомлення про вибухи у столиці з'явилися вночі 22 вересня. Ще перед цим Повітряні сили фіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Києва – зокрема, повідомляли про реактивний БпЛА в районі Київського водосховища, який рухався у бік міста. Згодом з'явилося попередження про ударний безпілотник безпосередньо над столицею.

«Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!» – йшлося у повідомленні Повітряних сил. Невдовзі з'явилася інформація про нову загрозу – ракетну, і в столиці оголосили червоний рівень небезпеки.

Під час тривоги в місті працювали сили протиповітряної оборони. Мешканців закликали не залишати укриття до завершення небезпеки та стежити за повідомленнями офіційних джерел.

Наслідки атаки: є постраждалі

Пізніше стали відомі перші наслідки нічного удару. За даними ДСНС, у Дніпровському районі Києва внаслідок влучання в житлову п'ятиповерхівку сталося загоряння в підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі, також пошкоджено фасад будинку. Пожежу ліквідували.

Рятувальники встигли врятувати 15 осіб. Четверо людей постраждали, троє з них госпіталізували.

Крім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку сталося займання дерева. Загиблих унаслідок атаки немає.

Актуальна карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1672-й день повномасштабної війни Росії проти України.