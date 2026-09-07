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Транспортний колапс у Києві. Прем'єр провів термінову нараду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Транспортний колапс у Києві. Прем'єр провів термінову нараду
Глава уряду зазначив, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки й комфорту
фото: Сергій Корецький/Facebook

Корецький: Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену

Премʼєр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортний колапс у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави уряду в Telegram.

«Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр зазначив, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки й комфорту.

«Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей – наш спільний та безумовний пріоритет», – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, 3 вересня уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтого рівня небезпеки. За потреби кількість наземного транспорту мають збільшувати, щоб пасажири могли дістатися роботи, лікарень та станцій метро.

Згодом у столиці визначили порядок руху поїздів метрополітену та перевезення пасажирів відкритими ділянками під час «жовтого» та «червоного» рівнів загрози.

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Теги: Сергій Корецький метро громадський транспорт Київ

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