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Університет Шевченка отримав нового керівника

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Університет Шевченка отримав нового керівника
Володимир Ільченко – директор навчально-наукового інституту високих технологій КНУ, доктор фізико-математичних наук і професор кафедри нанофізики конденсованих середовищ
фото з відкритих джерел

Володимир Ільченко замінив Валерія Копійку на період виборчого процесу

Міністерство освіти і науки України призначило Володимира Ільченка виконувачем обов'язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Повноваження Валерія Копійки щодо виконання обов'язків ректора припинено через його участь у виборах ректора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Facebook-спільноти «Червоний Гумберт».

Вибори ректора КНУ імені Шевченка заплановані на 27 жовтня 2026 року. Спочатку голосування мало відбутися 27 травня, однак 11 травня Міністерство освіти і науки перенесло його дату.

Накази МОН про припинення повноважень Валерія Копійки та призначення Володимира Ільченка в.о. ректора КНУ
Накази МОН про припинення повноважень Валерія Копійки та призначення Володимира Ільченка в.о. ректора КНУ
Фото:Червоний Гумберт /Facebook

Зокрема, як підтвердили агентству «Інтерфакс-Україна» у Міністерстві освіти і науки, Валерію Копійці припинено виконання обов'язків ректора КНУ імені Шевченка. Натомість новим в.о. ректора призначено Володимира Ільченка.

Володимир Ільченко – директор навчально-наукового інституту високих технологій КНУ, доктор фізико-математичних наук та професор кафедри нанофізики конденсованих середовищ. Виконувати обов'язки ректора він буде до призначення керівника університету в установленому законодавством порядку або призначення іншого в.о., але не пізніше 25 березня 2027 року.

У МОН пояснили, що рішення пов'язане з виборчим процесом: його учасники не можуть одночасно виконувати обов'язки ректора.

На сайті КНУ імені Шевченка  повідомляється, що до виборів допущено чотири кандидати: колишній в.о. ректора КНУ імені Шевченка Валерій Копійка; колишня проректорка з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова; колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова; перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Корченко.

Колишнього ректора КНУ імені Шевченка Володимира Бугрова не допустили до виборів після того як Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Як повідомляв «Главком», у травні 2026 року в КНУ імені Тараса Шевченка розпочала роботу спеціальна комісія, яка мала перевірити можливі порушення прав студентів і працівників, дотримання норм етичної поведінки та законність використання приміщень університету. Приводом для перевірки стали, зокрема, звинувачення на адресу колишнього ректора Володимира Бугрова.

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Теги: Київ освіта університет

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