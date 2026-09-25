Університет Шевченка отримав нового керівника

Володимир Ільченко замінив Валерія Копійку на період виборчого процесу

Міністерство освіти і науки України призначило Володимира Ільченка виконувачем обов'язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Повноваження Валерія Копійки щодо виконання обов'язків ректора припинено через його участь у виборах ректора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Facebook-спільноти «Червоний Гумберт».

Вибори ректора КНУ імені Шевченка заплановані на 27 жовтня 2026 року. Спочатку голосування мало відбутися 27 травня, однак 11 травня Міністерство освіти і науки перенесло його дату.

Накази МОН про припинення повноважень Валерія Копійки та призначення Володимира Ільченка в.о. ректора КНУ Фото:Червоний Гумберт /Facebook

Зокрема, як підтвердили агентству «Інтерфакс-Україна» у Міністерстві освіти і науки, Валерію Копійці припинено виконання обов'язків ректора КНУ імені Шевченка. Натомість новим в.о. ректора призначено Володимира Ільченка.

Володимир Ільченко – директор навчально-наукового інституту високих технологій КНУ, доктор фізико-математичних наук та професор кафедри нанофізики конденсованих середовищ. Виконувати обов'язки ректора він буде до призначення керівника університету в установленому законодавством порядку або призначення іншого в.о., але не пізніше 25 березня 2027 року.

У МОН пояснили, що рішення пов'язане з виборчим процесом: його учасники не можуть одночасно виконувати обов'язки ректора.

На сайті КНУ імені Шевченка повідомляється, що до виборів допущено чотири кандидати: колишній в.о. ректора КНУ імені Шевченка Валерій Копійка; колишня проректорка з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова; колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова; перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Корченко.

Колишнього ректора КНУ імені Шевченка Володимира Бугрова не допустили до виборів після того як Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Як повідомляв «Главком», у травні 2026 року в КНУ імені Тараса Шевченка розпочала роботу спеціальна комісія, яка мала перевірити можливі порушення прав студентів і працівників, дотримання норм етичної поведінки та законність використання приміщень університету. Приводом для перевірки стали, зокрема, звинувачення на адресу колишнього ректора Володимира Бугрова.