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Атака на Київ: з-під завалів у Деснянському районі вилучено останніх постраждалих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: з-під завалів у Деснянському районі вилучено останніх постраждалих
Наслідки ворожої атаки на Київщину у ніч на 14 жовтня 2026 року
фото: Київська міська прокуратура

У Деснянському районі Києва  ворожа ракета пошкодила дев'ятиповерховий житловий будинок

Унаслідок чергової масованої повітряної атаки російських окупантів по столиці загинули четверо людей, ще 28 отримали травми та поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерини Поп.

За словами речниці КМВА, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вже повністю завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на основній локації в Деснянському районі Києва, де ворожа ракета пошкодила дев'ятиповерховий житловий будинок.

Усіх постраждалих евакуйовано та передано медикам, їм надається необхідна допомога.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. За даними столичної прокуратури, внаслідок вечірньої та ранкової атак ворога по Києву четверо загиблих, 25 постраждалих. За даними на 8.50 ранку, внаслідок вечірньої атаки РФ по столиці у Деснянському районі загинули троє жінок, ще 19 людей поранені. Серед постраждалих – семирічна дівчинка, у неї порізи та опіки руки.

Пожежа після ворожої атаки
Пожежа після ворожої атаки
фото: Київська міська прокуратура

Зранку російські териростичні війська продовжили завдавати удари по столиці. Загинула одна людина у Голосіївському районі, ще одна травмована. Наразі остаточна кількість постраждалих встановлюється.

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Теги: обстріл Київ ДСНС

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