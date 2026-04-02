Секс-скандали та корупція? Ректор Університету Шевченка назвав особу, що стоїть за кампанією його дискредитації

Бугров пояснив, хто й чому намагається вибити його з крісла ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2021 році ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров відмовив одному зі своїх заступників, Миколі Погорецькому, у виконанні його побажання – передати землю вишу під забудову. Через це, як розповів очільник вищого в навчального закладу в інтерв’ю «Главкому», йому «пообіцяли проблеми».

Йдеться про територію Коледжу георозвідувальних технологій КНУ, площа якої складає близько трьох гектарів. Попередник Бугрова Леонід Губерський у 2017-2018 роках проводив конкурс на вибір забудовника, щоби передати землю коледжу під забудову, натомість інвестор мав побудувати на виставковому комплексі щось на заміну. Конкурс пройшов, але передача землі так і не відбулася, і, як стверджує Бугров, він не планував цього робити.

«Мій заступник, Микола Анатолійович Погорецький, є випускником вищої школи КДБ СРСР», – зазначив Бугров.

Ректор вишу пояснив, що не має юридичної можливості звільнити Погорецького, оскільки КНУ є державною установою, на яку розповсюджується трудове законодавство. «Він (Микола Погорецький – «Главком») буде звільнений тільки коли закінчиться термін моїх повноважень. Я вважаю, що це все – сфабриковані секс-скандали, сфабриковані звинувачення в корупційних діяннях – йде саме від нього, щоб не допустити мене до виборів», – каже Бугров.

Утім, на запитання, хто саме хотів забудувати землю і хто міг дати таку вказівку Погорецькому, Бугров відповіді не знає: «Микола Погорецький прийшов до мене і показав пальцем нагору». Ректор визнає, що сам же і призначив Погорецького своїм заступником і нині вважає це рішення помилкою. «Він (Погорецький – «Главком») юрист, у нас була велика кількість питань юридичного характеру. Так, ще за ректора Скопенка (Віктор Скопенко був ректором у 1985-2008 роки – «Главком») почалася забудова території Виставкового кампусу. Наприклад, це ЖК «Сонячна брама» від компанії ТММ, по якому до сих пір є кримінальні провадження, чи ЖК «Еврика» від банку «Аркада». Мені треба було б, щоб хтось займався цими майновими, земельними питаннями».

Однак, за словами Бугрова, зазначений заступник «то у відпустці, то на лікарняному», тож земельні та майнові питання ректорові довелося вирішувати з допомогою інших юристів.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову.На старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Крім того, з 2022 року за Бугровим тягнеться «секс‑скандал», і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор.