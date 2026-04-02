Секс-скандали та корупція? Ректор Університету Шевченка назвав особу, що стоїть за кампанією його дискредитації

Володимир Бугров: «Мій заступник є випускником вищої школи КДБ СРСР»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Бугров пояснив, хто й чому намагається вибити його з крісла ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2021 році ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров відмовив одному зі своїх заступників, Миколі Погорецькому, у виконанні його побажання – передати землю вишу під забудову. Через це, як розповів очільник вищого в навчального закладу в інтерв’ю «Главкому», йому «пообіцяли проблеми». 

Йдеться про територію Коледжу георозвідувальних технологій КНУ, площа якої складає близько трьох гектарів. Попередник Бугрова Леонід Губерський у 2017-2018 роках проводив конкурс на вибір забудовника, щоби передати землю коледжу під забудову, натомість інвестор мав побудувати на виставковому комплексі щось на заміну. Конкурс пройшов, але передача землі так і не відбулася, і, як стверджує Бугров, він не планував цього робити.

«Мій заступник, Микола Анатолійович Погорецький, є випускником вищої школи КДБ СРСР», – зазначив Бугров.

Ректор вишу пояснив, що не має юридичної можливості звільнити Погорецького, оскільки КНУ є державною установою, на яку розповсюджується трудове законодавство. «Він (Микола Погорецький – «Главком») буде звільнений тільки коли закінчиться термін моїх повноважень. Я вважаю, що це все – сфабриковані секс-скандали, сфабриковані звинувачення в корупційних діяннях – йде саме від нього, щоб не допустити мене до виборів», – каже Бугров.

Утім, на запитання, хто саме хотів забудувати землю і хто міг дати таку вказівку Погорецькому, Бугров відповіді не знає: «Микола Погорецький прийшов до мене і показав пальцем нагору». Ректор визнає, що сам же і призначив Погорецького своїм заступником і нині вважає це рішення помилкою. «Він (Погорецький – «Главком») юрист, у нас була велика кількість питань юридичного характеру. Так, ще за ректора Скопенка (Віктор Скопенко був ректором у 1985-2008 роки – «Главком») почалася забудова території Виставкового кампусу. Наприклад, це ЖК «Сонячна брама» від компанії ТММ, по якому до сих пір є кримінальні провадження, чи ЖК «Еврика» від банку «Аркада». Мені треба було б, щоб хтось займався цими майновими, земельними питаннями».

Однак, за словами Бугрова, зазначений заступник «то у відпустці, то на лікарняному», тож земельні та майнові питання ректорові довелося вирішувати з допомогою інших юристів.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову.На старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Крім того, з 2022 року за Бугровим тягнеться «секс‑скандал», і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор.

Читайте також

Підозрюваній загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на той самий строк
Загибель лисиці у квартирі на Оболоні: власниці тварини оголошено підозру
31 березня, 15:42
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продовольчі ярмарки у столиці 31 березня – 5 квітня: повний перелік локацій
30 березня, 11:39
Задокументували протиправну діяльність чоловіка слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками УСР у м. Києві та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
26 березня, 11:07
За словами очевидців, мор є масовим: загинула як дрібна риба, так і великі особини білого товстолобик
На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)
23 березня, 15:53
Москва вкотре говорить про готовність до переговорів
Кремль зробив загадкову заяву про мирні переговори з Україною
13 березня, 13:56
Гречка у мережі супермаркетів «Сільпо»
Ціни на гречку у Києві зросли: огляд із супермаркетів
11 березня, 13:37
ДТП У Києві, яке сталося через ожеледицю
Чому в Києві погано чистять дороги? Заступник Кличка знайшов несподіване пояснення
7 березня, 16:15
Наслідки вибуху гранати у хостелі у центрі Києва
Підрив гранати в хостелі у центрі Києва: нападнику загрожує 15 років в’язниці
3 березня, 11:09
З пам'ятника Борису Патону збито майже усі надписи
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)
3 березня, 09:07

Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко
Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
Ректор Університету Шевченка розповів про земельну ділянку, яку у вишу видирають забудовники
Ректор Університету Шевченка розповів про земельну ділянку, яку у вишу видирають забудовники
Секс-скандали та корупція? Ректор Університету Шевченка назвав особу, що стоїть за кампанією його дискредитації
Секс-скандали та корупція? Ректор Університету Шевченка назвав особу, що стоїть за кампанією його дискредитації
Без англійської не допустять? МОН встановило нові вимоги для держслужбовців
Без англійської не допустять? МОН встановило нові вимоги для держслужбовців

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
