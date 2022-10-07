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Уряд Чехії запланував масштабний візит до Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Чехії запланував масштабний візит до Києва
Які саме міністри вирушать до Києва наразі не відомо
фото з відкритих джерел

Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнна відбудова

Уряд Чехіїя планує 31 жовтня масштабний візит до Києва за участі близько половини міністрів. Про це сказав речник уряду Вацлав Смолка, повідомляє IDNES.  

Які саме міністри вирушать до Києва, залежить від того, який порядок денний погодять під час подальшої підготовки візиту. Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнна відбудова.

Речник зазначив, що поїздка до України в умовах війни буде мати свою специфіку з точки зору безпеки і всі ці ризики потрібно буде врахувати.

Чеський уряд регулярно проводить перемовини у такому форматі з Польщею, Словаччиною та Ізраїлем.

Як повідомлялося, 5 жовтня уряд Чехії схвалив подальше надання допомоги Україні для протистояння вторгненню Росії. До нових постачань, зокрема, увійде важка техніка. 

Нагадаємо, президент Чехії дав пораду, як реагувати на ядерні погрози Путіна.

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Теги: уряд політика Чехія

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