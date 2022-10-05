Україна отримає важке озброєння від Чехії

Чехія схвалила постачання важкої техніки та інших озброєнь Україні

5 жовтня уряд Чехії схвалив подальше надання допомоги Україні для протистояння вторгненню Росії. До нових постачань, зокрема, увійде важка техніка. Про це повідомила міністр оборони Яна Чорнохова, повідомляє Ceske Noviny.

Чеський міністр зазначила, що сьогодні уряд схвалив подальшу допомогу Україні. Чорнохова провела переговори із представниками чеської оборонної промисловості.

Як зазначається, голова Міноборони Чехії з міркувань безпеки не захотіла повідомляти подробиць про озброєння, які будуть направлені в Україну.

Чорнохова сказала лише, що це важка техніка, короткоствольна та довгоствольна вогнепальна зброя та боєприпаси.

Раніше президент Чехії дав пораду, як реагувати на ядерні погрози Путіна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.