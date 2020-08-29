Десятки тисяч без масок і дистанції. У Берліні протестують проти карантину



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Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою «Зібрання за свободу» Фото Bild

Протестувальники тримають банери із написом «Ми – люди», «Все брехня» і закликають до відставки федерального уряду

Близько 18 тисяч людей, за оцінками поліції, вийшли на марш у Берліні, виступаючи проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

Потік людей продовжує прибувати, тому кількість учасників може зрости, зазначили у берлінській поліції. За оцінкою видання Bild, на марш прибули близько 30 тисяч учасників.

Оскільки демонстранти не дотримуються вимоги мінімальної дистанції, поліція озвучує їм про необхідність носити захисну маску. У поліції наголошують: якщо правила дистанціювання не будуть виконані і люди не носитимуть маски, це може стати приводом для розпуску демонстрації.

За даними журналістів, які перебувають на місці події, практично ніхто не носить масок.

Фото DPA

Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою «Зібрання за свободу», учасники з’їхалися з різних регіонів Німеччини.

Вони тримають банери із написом «Ми – люди», «Все брехня» і закликають до відставки федерального уряду та скасування коронавірусних правил, введених через пандемію. Наразі акція проходить мирно.

Влада Берліна спершу заборонила захід, мотивувавши рішення тим, що учасники не дотримуються санітарних вимог. Однак суд дозволив провести акцію.

Для дотримання порядку мобілізовано близько 3000 поліцейських.

Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників.

Нагадаємо, станом на ранок 29 серпня у світі зафіксовано 24 912 415 випадків коронавірусу, зокрема 841 335 летальних випадків і 17 300 878 випадків одужання.

За сьогодні у світі зареєстрували вже 12 770 нових випадків Covid-19, з них майже 6 тисяч у Мексиці, 2 732 в Індії й більше однієї тисячі в Болівії й Гондурасі. Серед 658 нових жертв коронавірусу 552 людини загинули в Мексиці, 55 – у Болівії і 24 в Гондурасі.