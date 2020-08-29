Коронавірус виявили у пологовому будинку Ворзеля



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14 вагітних, які були на збереженні, виписують додому під наглядом сімейних лікарів

Впродовж двох тижнів пологовий будинок буде закрито на карантин

Медзаклад іде на карантин. «Змушені закрити на карантин пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі», – повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

«У ніч з середи на четвер швидка доставила туди вагітну (38 тиждень) мешканку Ворзеля із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин. Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на Covid-19. Він виявився негативним. Через пряму загрозу життю жінки і дитини, наші медики прийняли рішення негайно оперувати. Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР діагностики. І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні», – написав Маркушин.

Впродовж двох тижнів пологовий будинок буде закрито на карантин.

Серед контактних осіб інфікованої – 10 медиків, вони на самоізоляції. Не контактували, але перебували у цей час у пологовому 20 вагітних. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування. 14 вагітних, які були на збереженні, виписують додому під наглядом сімейних лікарів.

Вагітні направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

Коронавірус в Україні

Всього 116978

Хворіють 58348

Одужали 56138

Померли 2492

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49).

Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.