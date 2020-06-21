«Укрзалізниця» розшукує дві родини співробітників, які проживають у столичному будинку, де стався вибух



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«Укрзалізниця» обіцяє надати необхідну допомогу своїм працівникам та їх родинам

На даний момент відомо, що шість працівників компанії і їхні родини, які живуть у будинку, не постраждали - пресслужба

«Укрзалізниця» встановлює зв'язок із двома родинами залізничників, що проживають у Києві в будинку, де стався вибух. Про це йдеться на сайті компанії.

В «Укрзалізниці» зазначають, що компанія знаходиться у постійному контакті із Державною службою з надзвичайних ситуацій̆, Національною поліцією для з’ясування обставин події й долі працівників компанії та їх родин.

«На даний момент відома доля шістьох працівників компанії. На щастя, усі вони та члени їх родин не постраждали внаслідок вибуху. У разі необхідності ми готові надати усю необхідну допомогу своїм працівникам та їх родинам», - наголошують в «Укрзалізниці».

Як зазначалося раніше, під час вибуху у багатоповерхівці на столичних Позняках уламки бетону та будівельних конструкцій розлетілися на відстань до 100 метрів.

Пресслужба ДСНС поінформувала, станом на 14.00 комунальники вже вивезли близько 60 тонн будівельних конструкцій.

Рятувальники повідомили, що наразі під завалами знайшли одного загиблого.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.