Москву та Підмосков'є атаковано дронами (відео)

Мер столиці Сергій Собянін повідомив, що сили ППО Міноборони змогли відбити атаку чотирьох безпілотників, які наближались до Москви

Ударні безпілотники атакували Москву та Московську область. Вибухи прогриміли в столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна та місцеві пабліки.

Очевидці повідомляють про вибухи в районі Кутузовського проспекту в Москві. Також у новій Москві безпілотник залетів до приватного будинку в котеджному поселенні «Росинтер-2». Фрагмент БПЛА пошкодив три автомобілі та квадроцикл, припарковані на ділянці.

Уламки безпілотника впали на козирок під'їзду житлового комплексу «Авангард» у Москві, а на вулиці Лестева дрон врізався в багатоквартирний будинок.

Мер столиці Сергій Собянін повідомив, що сили ППО Міноборони змогли відбити атаку чотирьох безпілотників, які наближались до Москви. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

У Підмосков'ї також зафіксували вибухи. Жителі міст Одінцово та Щолково повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У Балашисі було помічено дим після звуків вибухів, а також знайдено ракету від засобів ППО.

Раніше у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

В мережі з’явилися кадри займання, яке нібито сталося через атаку безпілотників. Офіційних коментарів від місцевої влади щодо нічних вибухів поки немає.

За даними Telegram-каналу Mash, удару зазнав Туапсинський нафтопереробний завод. Російський ресурс стверджує, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків збитого БпЛА.