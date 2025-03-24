Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві аномально рано розквітла форзиція (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві аномально рано розквітла форзиція (фото)
Зазвичай форзиція розквітає в квітні-травні, але через аномально теплу зиму вона цього року розквітла значно раніше
фото: glavcom.ua

Форзиція – це чагарник, який розквітає одним з перших

Київ, не зважаючи на рвучкий вітер та похмуру погоду, радує жителів міста яскравими весняними барвами – у столиці почалося квітнення форзиції, яка традиційно сповіщає про настання справжньої весни. Яскраві жовті квіти розпустилися на кущах у парках, скверах міста та біля будинків, даруючи жителям відчуття тепла та гарний настрій.

Існує кілька видів цієї рослини
Існує кілька видів цієї рослини
фото: glavcom.ua

Форзиція – це чагарник, який розквітає одним з перших, ще до появи листя. Її яскраві квіти є символом пробудження природи після зимової сплячки. Кияни та гості міста можуть помилуватися цвітінням форзиції в багатьох парках та скверах столиці. 

У Києві аномально рано розквітла форзиція (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

Зазвичай форзиція розквітає в квітні-травні, але через аномально теплу зиму вона цього року розквітла значно раніше. Цвітіння цієї яскравої рослини триває до 20 днів, тож ще є час помилуватися красою.

Форзиція – це чагарник, який розквітає одним з перших
Форзиція – це чагарник, який розквітає одним з перших
фото: glavcom.ua
Квітнення форзиції сповіщає про настання справжньої весни
Квітнення форзиції сповіщає про настання справжньої весни
фото: glavcom.ua

Форзиція належить до родини маслинових. Вона походить з Азії, але добре прижилася в Україні. Існує кілька видів  цієї рослини, які відрізняються розміром, формою квіток та початком періоду цвітіння.

Форзиція у районі метро на Оболоні
Форзиція у районі метро на Оболоні
фото: glavcom.ua
Форзиція належить до родини маслинових
Форзиція належить до родини маслинових
фото: glavcom.ua
Форзиція походить з Азії, але добре почувається й в Україні
Форзиція походить з Азії, але добре почувається й в Україні
фото: glavcom.ua
7 фото
На весь екран
Кияни та гості міста можуть помилуватися цвітінням форзиції в багатьох парках та скверах столиці
фото: glavcom.ua

Досвідчені садоводи вважають, що після того, як зацвіла форзиція, не варто проводити весняну обрізку винограду та гортензій, бо почався сокорух і це може нашкодити рослинам. 

Нагадаємо, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. 

До слова, сьогодні Київ завершує опалювальний сезон. Як зауважив мер Києва Віталій Кличко, таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. За словами мера, з 24 березня розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

Читайте також:

Теги: Київ благоустрій квіти рослини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні
Після найкоротшої зими до Києва прийшла метеорологічна весна
5 березня, 17:05
Частина садиби Карла-Людвига Ницке, яку планується реконструювати
Кияни закликають зберегти старовинну садибу Ницке від знищення
7 березня, 09:42
Міст-хвиля на столичній Оболоні
Депутат Київради пояснив, чому у столиці постійно «втомлюються» мости
6 березня, 09:38
Що стало причиною пожежі – будуть встановлювати правоохоронці
У Києві на Новобіличах горіла багатоповерхівка, є постраждала
24 лютого, 16:25
США та Росія говорять про співпрацю
Атака дронів та співпраця США з Росією: головне за ніч
27 лютого, 06:24
На з’їздах та кільцевій розв’язці триває перевлаштування інженерних мереж, а також влаштування водопропускних і дренажних труб
На трасі під Києвом змінюється схема дорожнього руху через будівництво транспортної розв'язки
3 березня, 06:37
Обвинувачений стверджував, що чоловік сам запропонував вирішити його питання за винагороду
Столичний поліцейський за $2000 хабара відсидить п’ять років
8 березня, 20:12
За даними слідства, Комарницький організував схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві
Кличка послали у нокдаун. Розслідувачі назвали головних учасників дерибану землі у Києві
10 березня, 21:59
Молодь зустріла протестом новину про повернення режисера Андрія Білоуса до своїх обов'язків
Скандал у Молодому театрі: столична влада готова використати поліграф для встановлення істини
18 березня, 19:26

Новини

Вартість яєць зросла перед Великоднем: огляд цін у супермаркетах
Вартість яєць зросла перед Великоднем: огляд цін у супермаркетах
У Києві аномально рано розквітла форзиція (фото)
У Києві аномально рано розквітла форзиція (фото)
У Києві 25-30 березня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
У Києві 25-30 березня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
Опалювальний сезон у Києві завершено з рекордною заборгованістю за тепло
Опалювальний сезон у Києві завершено з рекордною заборгованістю за тепло
Столичні патрульні показали відео з нагрудних камер в ніч обстрілу 23 березня (відео)
Столичні патрульні показали відео з нагрудних камер в ніч обстрілу 23 березня (відео)
Влада Києва оприлюднила важливу інформацію про громадський транспорт столиці
Влада Києва оприлюднила важливу інформацію про громадський транспорт столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
29K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
25K
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
20K
Заступник міністра розповів, що у Білорусі практично щотижня падають дрони
19K
Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua