У Києві аномально рано розквітла форзиція (фото)

Зазвичай форзиція розквітає в квітні-травні, але через аномально теплу зиму вона цього року розквітла значно раніше

Форзиція – це чагарник, який розквітає одним з перших

Київ, не зважаючи на рвучкий вітер та похмуру погоду, радує жителів міста яскравими весняними барвами – у столиці почалося квітнення форзиції, яка традиційно сповіщає про настання справжньої весни. Яскраві жовті квіти розпустилися на кущах у парках, скверах міста та біля будинків, даруючи жителям відчуття тепла та гарний настрій.

Існує кілька видів цієї рослини фото: glavcom.ua

Форзиція – це чагарник, який розквітає одним з перших, ще до появи листя. Її яскраві квіти є символом пробудження природи після зимової сплячки. Кияни та гості міста можуть помилуватися цвітінням форзиції в багатьох парках та скверах столиці.

Зазвичай форзиція розквітає в квітні-травні, але через аномально теплу зиму вона цього року розквітла значно раніше. Цвітіння цієї яскравої рослини триває до 20 днів, тож ще є час помилуватися красою.

Форзиція – це чагарник, який розквітає одним з перших фото: glavcom.ua

Квітнення форзиції сповіщає про настання справжньої весни фото: glavcom.ua

Форзиція належить до родини маслинових. Вона походить з Азії, але добре прижилася в Україні. Існує кілька видів цієї рослини, які відрізняються розміром, формою квіток та початком періоду цвітіння.

Форзиція у районі метро на Оболоні фото: glavcom.ua

Форзиція належить до родини маслинових фото: glavcom.ua

Форзиція походить з Азії, але добре почувається й в Україні фото: glavcom.ua

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Кияни та гості міста можуть помилуватися цвітінням форзиції в багатьох парках та скверах столиці фото: glavcom.ua

Досвідчені садоводи вважають, що після того, як зацвіла форзиція, не варто проводити весняну обрізку винограду та гортензій, бо почався сокорух і це може нашкодити рослинам.

Нагадаємо, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала.

До слова, сьогодні Київ завершує опалювальний сезон. Як зауважив мер Києва Віталій Кличко, таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. За словами мера, з 24 березня розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.