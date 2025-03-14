Чи може Tesla Cybertruck стати човном? У Каліфорнії власник провів експеримент

Tesla Cybertruck опинився на дні Вентурської гавані в Каліфорнії після спроби його власника використовувати транспортний засіб у якості човна

Tesla Cybertruck затонув у гавані Вентура у Каліфорнії, коли його спробувала використати як човен, про що раніше неодноразово говорив генеральний директор Tesla Ілон Маск. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Los Angeles Times.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск ще у 2023 році, до початку масового виробництва Cybertruck, стверджував, що електропікап буде достатньо водонепроникним для тимчасового використання у якості човна. Він заявляв, що транспортний засіб зможе перетинати річки, озера та, навіть, спокійні морські хвилі, пише видання.

Проте спроба одного з власників Tesla з Каліфорнії перевірити водні можливості свого Cybertruck закінчилася невдачею – автомобіль затонув. Інцидент стався в гавані Вентура в Каліфорнії 10 березня, коли один із шанувальників Маска вирішив випробувати свій транспортний засіб, але Cybertruck таки пішов на дно.

Як пише видання, електроніка автівки не була серйозно пошкоджена падінням. Команда рятувальників порту не помітила булькання чи шипіння – ознаки, про які і попереджали інженери Tesla, що можуть вказувати на те, що батареї виділяють газ.

«Пошкоджені літій-іонні батареї піддаються високому ризику займання та виділення токсичних газів, таких як фтористий водень і чадний газ. Вплив солоної води також може призвести до виходу з ладу батареї та потенційного виникнення пожежі. Після того, як ці батареї спалахнуть, їх не можна погасити водою, їх потрібно залишити в безпечній зоні для поступового вивільнення газу», – пояснюють проблему журналісти. Аби підняти машину на поверхню, службам знадобилось приблизно дві години.

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