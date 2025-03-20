Бій за тарифи у Києві: новий голова КМВА скасовує рішення місцевої влади

Ткаченко повідомив, що вже є подання на скасування рішення про підвищення тарифів у Києві

Ткаченко: «Я відповідально заявляю, що скасовую дане розпорядження. Проєкт розпорядження вже підготовлений і буде підписаний мною»

Начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував скасування підвищення вартості послуг з обслуговування будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

«Кияни шоковані фейком про нібито підвищення тарифів за моєю ініціативою. Доповідаю: це брехня. Правда в іншому: міська влада ухвалює рішення в тіні, без пояснень і відповідальності перед громадою», – заявив новий голова КМВА.

За словами Ткаченка, саме місцева влада через сумнівний конкурс створила умови для стрімкого здорожчання послуг. «Я зараз говорю про конкурс на визначення управителів, який провели з порушенням законодавства про регуляторну політику, це підтвердила державна регуляторна служба», – уточнив він.

Ткаченко повідомив, що вже є подання на скасування відповідного рішення. «Я відповідально заявляю, що скасовую дане розпорядження. Проєкт розпорядження вже підготовлений і буде підписаний мною», – заявив він.

Голова КМВА поінформував, що проведення цього конкурсу є повноваженням органу місцевого самоврядування, а отже, це відповідальність Віталія Кличка. «Але проблема не в рішенні, а в системній кризі управління житлово-комунальним господарством. Як наслідок - регулярні прориви труб, жахлива якість надання послуг. Місто мало б контролювати вартість та якість послуг, але натомість маємо занепад галузі». – сказав він.

Ткаченко заявив, що ініціює засідання робочої групи «Прозорість і звітність», куди планує залучити медіа, заслухати всіх профільних заступників та запросити самого Віталія Кличка. «Є що обговорити публічно та прозоро. Саме таким має бути управління містом. А тепер питання вартості та якості послуг повністю в руках Віталія Кличка. Тим паче, що Київрада розширила його повноваження ще 30 січня».

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко 13 грудня 2024 року заявляв, що тарифи на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт у Києві не будуть зростати у 2025 році. За його словами, протягом кількох років столична влада не підвищує тарифи у житлово-комунальній сфері, також підвищень не буде і у 2025 році. Також Кличок пояснив, що транспорт у столиці дотаційний, і дотації складають близько восьми мільярдів гривень.

Нещодавно кияни помітили на дверях своїх під'їздів повідомлення про підвищення тарифу на обслуговування будинків і прибудинкової території. В оголошеннях зазначалося, що в лютому районна адміністрація призначила нового управителя багатоквартирних будинків, і це керуюча компанія цього району. А ціна послуги тепер становитиме 10–14 грн в залежності від типу будинку, прибудинкової території, тощо. Після цього рішення платіжка за послгу здорожчає удвічі, а у деяких будинках – втричі.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.