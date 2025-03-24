Атака на Трампа: Канада запустила промовисту рекламу у США

Канада проводить масштабну рекламну кампанію проти тарифів США

Уряд Канади робить ще одну спробу «підступно атакувати Трампа» і достукатися до самих американців. З цією метою канадська влада звернулася безпосередньо до простих громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

«Канада намагається завоювати «серця та уми американців» за допомогою рекламної кампанії проти тарифів США. Об'єкт Оттави – 12 «червоних» штатів, які проголосували за Дональда Трампа. Цвях «програми» – міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Мета: пояснити людям, що тарифи – той самий податок, який доведеться сплачувати їм. Реклама запущена зокрема у Флориді, Неваді, Джорджії, Нью-Гемпширі, Мічигані та Огайо», – йдеться у матеріалі.

Канадці сплатили рекламу на телебаченні, викупили вигідні білборди вздовж трас. Сама Мелані Жолі дає одне інтерв'ю іншим популярним телекомпаніям. Уряд також запустив рекламну кампанію на телебаченні англійською і французькою. У рекламі – кадри з усієї країни, а також архівні відео хокейних матчів та ключових моментів в історії Канади.

«Канада, настав час для нас. Ми – більше, ніж просто місце на карті. Ми – це ставлення, в якому більше співчуття, ніж егоїзму», – йдеться у привабливому ролику.

В ефірі CNN Мелані Жолі заявила, що Оттава звертається до «працьовитих» американців, щоб ті чинили тиск на своїх законодавців. Білий дім потрібно змусити скасувати вже чинні тарифи США на сталь та алюміній та запобігти запровадженню широких тарифів, запланованих на 2 квітня.

«Канадці дають зрозуміти, що у торговельній війні немає переможців. По обидва боки кордону, особливо в США, будуть втрати робочих місць… Американці та канадці – найкращі друзі, найкращі сусіди, найкращі союзники. Ми ніколи не розпочинали цю торгову війну, а риторика, що виходить із Білого дому, – абсурдна», – сказала Жолі в інтерв'ю.

Раніше канадські мандрівники «проголосували доларом» та відмовилися від поїздок до США. Люди вважають за краще відпочивати вдома – така їхня відповідь на агресивну та образливу політику Дональда Трампа.

До слова, невідомі осквернили статую легендарного канадського хокеїста Вейна Грецькі в Едмонтоні (Канада), закидавши її фекаліями. Варто зазначити, що Вейна Грецькі критикують у Канаді за його дружбу з Дональдом Трампом і підтримку його політики щодо Канади.