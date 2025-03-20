Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Одещині зафіксовано масову гибель риби: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині зафіксовано масову гибель риби: що відомо
Значна кількість риби перебувала у воді, через що підрахувати її точну кількість не було можливо
фото: facebook.com/dargua

На 1 м² берегової лінії нараховувалося близько 100 особин загиблого карася розміром від 17 до 35 см

На Дністровському лимані зафіксовано масову загибель карася сріблястого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

20 березня під час рейду працівниками Одеського рибоохоронного патруля Держрибагентства було виявлено масову загибель риби у Дністровському лимані. Екологічне лихо сталося поблизу с. Випасне Білгород-Дністровського району.

При огляді місця події рибпатрульними встановлено, що орієнтовна площа акваторії рибогосподарського водного об’єкта, де сталася масова загибель риби, становить 160 м². При цьому на 1 м² берегової лінії нараховувалося близько 100 особин загиблого карася розміром від 17 до 35 см.

На Одещині зафіксовано масову гибель риби: що відомо фото 1
фото: facebook.com/dargua

Крім того, значна кількість риби перебувала у воді, через що підрахувати її точну кількість не було можливо.

З метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів працівниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу відібрано проби води для проведення лабораторних досліджень. Наразі фахівці Одеського рибоохоронного патруля продовжують відстежувати ситуацію на водоймі.

Нагадаємо, в Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Як зазначають в екологічній інспекції, з 15 лютого до 31 березня діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів.

До слова, у Гайсинському районі на Вінниччині поліція виявила факт браконьєрського вилову риби. Розмір завданої шкоди екосистемі становить майже 1,7 млн грн. Як зазначають у поліції, 23 січня на Ладижинському водосховищі працівники поліції виявили трьох жителів Гайсинського району, які займались незаконним виловом риби.

Також на Київщині рибалка ловив судаків, а спіймав штраф у 170 тис. грн.

Читайте також:

Теги: штраф Facebook поліція Білгород обмеження риба вода море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон готується до масових звільнень працівників
Пентагон планує звільнити до 60 тис. працівників
Вчора, 12:15
Визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2
Кабмін встановив надбавку до зарплати за знання англійської: кого стосується
7 березня, 15:03
Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь
5 березня, 15:30
Кияни та гості міста охоче фотографуються з кінним патрулем
Кінний патруль повертається на вулиці Києва: реакція жителів міста
3 березня, 15:05
Березень – місяць, вода поступово прогрівається, а риба стає активнішою після зимової сплячки
Календар рибалки на березень 2025: коли краще ловити рибу?
28 лютого, 07:49
Нардеп Магомедов оновив авто
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
27 лютого, 17:58
На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області
Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено елеватор, склади та приватні будинки
27 лютого, 10:07
Жінка подумала, що пам'ятник «Бездомному Ісусу» був справжньою людиною
У Польщі жінка викликала швидку пам’ятнику
25 лютого, 02:51
Вночі в області працювали сили ППО по дронам
Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та лінії електропередач
21 лютого, 12:49

Події в Україні

Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту
Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту
На Одещині зафіксовано масову гибель риби: що відомо
На Одещині зафіксовано масову гибель риби: що відомо
Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати
Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати
У Рівному горіла автівка: є постраждалі
У Рівному горіла автівка: є постраждалі
Міноборони планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, – Громадська антикорупційна рада
Міноборони планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, – Громадська антикорупційна рада
Росіяни намагалися завербувати для диверсій шестикласника з Тернопільщини
Росіяни намагалися завербувати для диверсій шестикласника з Тернопільщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
96K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
69K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
19K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
18K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua