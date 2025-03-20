На Одещині зафіксовано масову гибель риби: що відомо

Значна кількість риби перебувала у воді, через що підрахувати її точну кількість не було можливо

На 1 м² берегової лінії нараховувалося близько 100 особин загиблого карася розміром від 17 до 35 см

На Дністровському лимані зафіксовано масову загибель карася сріблястого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

20 березня під час рейду працівниками Одеського рибоохоронного патруля Держрибагентства було виявлено масову загибель риби у Дністровському лимані. Екологічне лихо сталося поблизу с. Випасне Білгород-Дністровського району.

При огляді місця події рибпатрульними встановлено, що орієнтовна площа акваторії рибогосподарського водного об’єкта, де сталася масова загибель риби, становить 160 м². При цьому на 1 м² берегової лінії нараховувалося близько 100 особин загиблого карася розміром від 17 до 35 см.

Крім того, значна кількість риби перебувала у воді, через що підрахувати її точну кількість не було можливо.

З метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів працівниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу відібрано проби води для проведення лабораторних досліджень. Наразі фахівці Одеського рибоохоронного патруля продовжують відстежувати ситуацію на водоймі.

Нагадаємо, в Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Як зазначають в екологічній інспекції, з 15 лютого до 31 березня діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів.

До слова, у Гайсинському районі на Вінниччині поліція виявила факт браконьєрського вилову риби. Розмір завданої шкоди екосистемі становить майже 1,7 млн грн. Як зазначають у поліції, 23 січня на Ладижинському водосховищі працівники поліції виявили трьох жителів Гайсинського району, які займались незаконним виловом риби.

Також на Київщині рибалка ловив судаків, а спіймав штраф у 170 тис. грн.