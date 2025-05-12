Україна підписала з ЄС меморандум щодо інтеграції оборонної промисловості

Одним з перших результатів домовленості стало започаткування онлайн-платформи для бізнес-спілкування

На Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи Ян Пі підписали про порозуміння щодо співробітництва в галузі оборонної промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію європейської оборонної промисловості.

Як зазначив Сметанін, метою меморандуму є просування спільних інтересів промисловості України та членів ASD. Зокрема, Мінстатегпром і ASD погодилися посилити співробітництво й партнерство між українськими оборонними компаніями та членами ASD, сприяти залученню українських компаній у промислові консорціуми за відповідними програмами ЄС, такими як Європейський фонд оборони (EDF) та Horizon Europe.

Одним з перших результатів домовленості стало започаткування онлайн-платформи для бізнес-спілкування (ASD Connect), яке дозволить українським та європейським компаніям тісніше контактувати.

Меморандум про порозуміння укладений терміном на три роки з можливістю продовження.

«Ми бачимо великий інтерес з боку європейських компаній та асоціацій до української оборонної промисловості, і цей інтерес є взаємним. Ми маємо на меті розвивати партнерство на користь обом сторонам. Адже ми можемо посилити наших партнерів з огляду на наш досвід, навички та здатність швидко адаптуватися до потреб фронту, застосовувати інновації із блискавичною швидкістю», – зазначив Сметанін.

ASD об’єднує понад 4000 європейських оборонних компаній, на які припадає до 98% оборонного виробництва у Європі.

Нагадаємо, Європейські партнери України пригрозили новими санкціями проти Росії, які можуть включати повне блокування газопроводу «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню.