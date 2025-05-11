Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Що їли в Києві Стармер, Макрон, Туск і Мерц: Клопотенко розсекретив меню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Європейських політиків у Києві добре погодували
фото: Офіс президента

Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники

 

Під час візиту до України європейські лідери спробували традиційні страви української кухні. Як інформує «Главком», про це розповів ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко.

Так, учора, 10 травня, до Києва залізницею прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

За словами Клопотенка, Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники, Туск – галушки, а Мерц – львівський сирник.

Загалом меню включало такі страви: сирники з лек варом, пиріжки з яблуками, пиріжки з вишнями, качана каша, львівський сирник, борщ із печі, галушки, палюшки, голубці, буковинська начинка.

«Українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо це важливий елемент як дипломатії, так і промоції. Якщо після візиту переговори підуть краще – ми ні до чого. Це все смак», – зазначив Клопотенко.

Страви, які подали європейським лідерам у поїзді
Страви, які подали європейським лідерам у поїзді
фото: Євген Клопотенко

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав у Києві ресторан кримськотатарської кухні.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

Читайте також:

Теги: Україна Дональд Туск Еммануель Макрон Фрідріх Мерц переговори Євген Клопотенко Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін: Москва неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, Київ їх саботував
Путін виступає за «мир» з Україною та запускає «шахеди»: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Фахівці ДСНС залатують пробоїни, що утворилися внаслідок атаки російського безпілотника по об’єкту «Укриття» на ЧАЕС 14 лютого 2025 року
Чи вважатиметься удар по АЕС ядерним? Експерт пояснив, яку позицію обрали НАТО та США
Вчора, 18:11
Трамп отримав два подарунки в один день
Трамп отримав два подарунки в один день
9 травня, 09:01
Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни
Трамп пояснив, на яку «велику поступку» готовий піти Путін
25 квiтня, 06:42
У Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спецпредставником Трампа Келлогом
Українська делегація зустрілася зі спецпредставником Трампа у Лондоні
23 квiтня, 20:57
Росія наполягає на визнанні свого контролю над 5 українськими регіонами, включно з тими територіями, які не є окупованими
«Жити під триколором не готові»: «російськомовні» регіони в обмін на мир? Жителі півдня обурені
23 квiтня, 19:30
«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій
«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій
21 квiтня, 00:36
Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
13 квiтня, 20:57
Трамп: Переговори між Україною і Росією просуваються успішно
Трамп про переговори України та РФ: Треба або змиритися, або заткнутися
13 квiтня, 07:44

Життя

Що їли в Києві Стармер, Макрон, Туск і Мерц: Клопотенко розсекретив меню
Що їли в Києві Стармер, Макрон, Туск і Мерц: Клопотенко розсекретив меню
Мельниченко показала розкішну сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу»
Мельниченко показала розкішну сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу»
У Британії троянду названо на честь принцеси Уельської: фото квітки
У Британії троянду названо на честь принцеси Уельської: фото квітки
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд
Білл Гейтс планує роздати майже все своє багатство протягом 20 років
Білл Гейтс планує роздати майже все своє багатство протягом 20 років
Біолог розповів про найцінніший пакет, втрачений на борту «Титаніка»
Біолог розповів про найцінніший пакет, втрачений на борту «Титаніка»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
119K
Не буде ніякого перемир'я
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
77K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
24K
Фестиваль побєдобєсія у Росії. Неймовірні відео
19K
Стали відомі деталі затримання «злодія в законі» Умки

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua