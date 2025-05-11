Що їли в Києві Стармер, Макрон, Туск і Мерц: Клопотенко розсекретив меню

Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники

Під час візиту до України європейські лідери спробували традиційні страви української кухні. Як інформує «Главком», про це розповів ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко.

Так, учора, 10 травня, до Києва залізницею прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Клопотенка, Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники, Туск – галушки, а Мерц – львівський сирник.

Загалом меню включало такі страви: сирники з лек варом, пиріжки з яблуками, пиріжки з вишнями, качана каша, львівський сирник, борщ із печі, галушки, палюшки, голубці, буковинська начинка.

«Українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо це важливий елемент як дипломатії, так і промоції. Якщо після візиту переговори підуть краще – ми ні до чого. Це все смак», – зазначив Клопотенко.

Страви, які подали європейським лідерам у поїзді фото: Євген Клопотенко

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав у Києві ресторан кримськотатарської кухні.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

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Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.