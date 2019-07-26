Вбивство у Славутичі: прокуратура оскаржила ухвалу про заставу для підозрюваного



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Підозрювані у вбивстві чоловіка у Славутичі

Прокуратура не погодилася з запобіжним заходом щодо особи, який підозрюється в умисному вбивстві

Прокуратурою Київської області оскаржено ухвалу суду про визначення застави для підозрюваного у вбивстві молодого чоловіка в м. Славутич. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як відомо, в місті Славутич 21 липня троє осіб під час бійки біля одного з місцевих барів нанесли молодому чоловіку ножове поранення, від якого він помер. Вказаних осіб було затримано та повідомлено про підозру. До суду було направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Славутицький суд 23 липня двом особам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а щодо третього підозрюваного – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288,15 тис. гривень.

Водночас, прокуратура не погодилася з таким запобіжним заходом щодо особи, який підозрюється в умисному вбивстві з хуліганських мотивів. На вказану ухвалу суду внесено апеляцію.

Крім того, з огляду на суспільний резонанс, прокурором області прийнято рішення про подальше досудове розслідування вказаного кримінального провадження слідчими ГУНП у Київській області за процесуального керівництва прокуратури області.

Стаття, за якою триває слідство, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство з хуліганських мотивів) ККУ передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, чоловік, що загинув, – колишній військовослужбовець Юрій Булат.