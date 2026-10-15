Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Легендарна голова села розкритикувала децентралізацію та укрупнення громад

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Легендарна голова села розкритикувала децентралізацію та укрупнення громад
На думку Чешко, важливо, щоб у селі була людина, яка може безпосередньо реагувати на проблеми мешканців
фото: glavcom.ua

Любов Чешко очолювала громаду 46 років і вважає, що після об’єднання сіл місцева влада втратила близькість до людей

Колишня голова Вороньківської сільської ради Любов Чешко критично оцінила реформу децентралізації та укрупнення територіальних громад в Україні. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» вона розповіла, що об’єднання громад не завжди враховувало їхню реальну спроможність, а передання частини повноважень старостам не розв’язало проблему доступності місцевої влади для жителів сіл.

Відповідаючи на запитання про децентралізацію, початок якій було дано за президентства Петра Порошенка, Чешко назвала реформу проблемною.

«Це – біда. На чому вони зекономили? Хазяїн має бути в селі. Що сьогодні має староста? Які його повноваження? А якщо й об’єднувати громади, то треба дивитись на спроможність громад і за рахунок чого вони можуть функціонувати», – заявила колишня голова села.

На думку Чешко, важливо, щоб у селі була людина, яка може безпосередньо реагувати на проблеми мешканців і відповідати за їх розв’язання. Вона поставила під сумнів достатність повноважень старост після укрупнення громад та закликала оцінювати доцільність об’єднання з огляду на можливості кожної громади.

Реформа децентралізації в Україні розпочалася у 2014 році. Вона передбачає передачу повноважень, фінансів і ресурсів від центральної влади органам місцевого самоврядування. У 2020 році в Україні сформували 1469 територіальних громад і 136 районів. Мета реформи – посилити спроможність громад самостійно вирішувати місцеві питання, розпоряджатися бюджетами та забезпечувати потреби населення.

Варто зазначити, що Любов Чешко очолювала місцеву владу протягом 46 років – спочатку Процівську сільську раду, а з 2020 року – Вороньківську громаду. Проте 15 вересня 2026 року депутати достроково припинили її повноваження: за це рішення проголосували 19 обранців, троє виступили проти. 

Після усунення з посади Любов Чешко дала ексклюзивне інтерв’ю «Главкому», у якому розповіла про майже пів століття роботи в місцевому самоврядуванні та зміни, які відбувалися за цей час. Зокрема, вона висловилася про реформу децентралізації та укрупнення громад.

Читайте також:

Теги: децентралізація Україна село Любов Чешко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У жовтні відзначають День захисників і захисниць України, а також багато інших важливих дат
Державні та міжнародні свята у жовтні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 вересня, 20:00
Окремо фон дер Ляєн запропонувала створити механізм реагування на гібридні атаки
Україна стане учасницею нової Ради безпеки Європи – Урсула фон дер Ляєн
16 вересня, 11:50
Для різних категорій порушників передбачені окремі види академічної відповідальності
За плагіат позбавлятимуть наукового ступеня: Кабмін затвердив порядок
17 вересня, 14:42
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я
Україна запросила у Росії перелік об'єктів для припинення взаємних ударів
16 вересня, 19:44
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
16 вересня, 21:00
Росія почала застосувати дрони з новою конструкцією для ударів по енергетиці
Флеш показав фото нових шахедів із незвичними «вусами» на корпусі
1 жовтня, 11:04
Заяви Путіна про ситуацію на фронті суттєво розходяться з реальними показниками
«Нагадують галюцинації». ISW розібрав заяви Путіна про успіхи армії РФ
3 жовтня, 09:05
Вантажівки з обладнанням для української енергосистеми
Азербайджан відправив Україні нову партію енергообладнання
7 жовтня, 22:10
Сибіга заявив, що Путін відповів Трампу ударами по Україні
Путін кинув виклик США масованим ударом по Україні – Сибіга
Вчора, 13:37

Суспільство

Тельцям – не розпорошувати сили, Скорпіонам – переглянути пріоритети: найавторитетніший гороскоп на 16 жовтня 2026 року
Тельцям – не розпорошувати сили, Скорпіонам – переглянути пріоритети: найавторитетніший гороскоп на 16 жовтня 2026 року
Легендарна голова села розкритикувала децентралізацію та укрупнення громад
Легендарна голова села розкритикувала децентралізацію та укрупнення громад
Відомий телеведучий пропонує дати Медведчуку... «Героя України»
Відомий телеведучий пропонує дати Медведчуку... «Героя України»
Поліг під час запеклого бою на Харківщині. Згадаймо Олександра Войналовича
Поліг під час запеклого бою на Харківщині. Згадаймо Олександра Войналовича
Холодний четвер з дощами та заморозками: погода на 15 жовтня 2026 року
Холодний четвер з дощами та заморозками: погода на 15 жовтня 2026 року
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua