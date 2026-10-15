Легендарна голова села розкритикувала децентралізацію та укрупнення громад

На думку Чешко, важливо, щоб у селі була людина, яка може безпосередньо реагувати на проблеми мешканців

Любов Чешко очолювала громаду 46 років і вважає, що після об’єднання сіл місцева влада втратила близькість до людей

Колишня голова Вороньківської сільської ради Любов Чешко критично оцінила реформу децентралізації та укрупнення територіальних громад в Україні. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» вона розповіла, що об’єднання громад не завжди враховувало їхню реальну спроможність, а передання частини повноважень старостам не розв’язало проблему доступності місцевої влади для жителів сіл.

Відповідаючи на запитання про децентралізацію, початок якій було дано за президентства Петра Порошенка, Чешко назвала реформу проблемною.

«Це – біда. На чому вони зекономили? Хазяїн має бути в селі. Що сьогодні має староста? Які його повноваження? А якщо й об’єднувати громади, то треба дивитись на спроможність громад і за рахунок чого вони можуть функціонувати», – заявила колишня голова села.

На думку Чешко, важливо, щоб у селі була людина, яка може безпосередньо реагувати на проблеми мешканців і відповідати за їх розв’язання. Вона поставила під сумнів достатність повноважень старост після укрупнення громад та закликала оцінювати доцільність об’єднання з огляду на можливості кожної громади.

Реформа децентралізації в Україні розпочалася у 2014 році. Вона передбачає передачу повноважень, фінансів і ресурсів від центральної влади органам місцевого самоврядування. У 2020 році в Україні сформували 1469 територіальних громад і 136 районів. Мета реформи – посилити спроможність громад самостійно вирішувати місцеві питання, розпоряджатися бюджетами та забезпечувати потреби населення.

Варто зазначити, що Любов Чешко очолювала місцеву владу протягом 46 років – спочатку Процівську сільську раду, а з 2020 року – Вороньківську громаду. Проте 15 вересня 2026 року депутати достроково припинили її повноваження: за це рішення проголосували 19 обранців, троє виступили проти.

Після усунення з посади Любов Чешко дала ексклюзивне інтерв’ю «Главкому», у якому розповіла про майже пів століття роботи в місцевому самоврядуванні та зміни, які відбувалися за цей час. Зокрема, вона висловилася про реформу децентралізації та укрупнення громад.