Перед судом постане чоловік, який у нетверезому стані стріляв з балкона у центрі столиці

Інцидент стався у дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці

У Києві постане перед судом 41-річний чоловік, який у нетверезому стані вчинив стрілянину з балкона у центрі столиці. Обвинувальний акт щодо фігуранта вже скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці. Як встановили правоохоронці, місцевий мешканець напідпитку посварився зі своїм сусідом. На підґрунті конфлікту чоловік взяв свій карабін, вийшов на балкон і здійснив постріл у бік припаркованого під будинком автомобіля Audi Q8, який належав потерпілому.

За даними слідства, внаслідок події ніхто не постраждав. На місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні та поліція охорони. Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта зброю. Встановлено, що карабін був офіційно зареєстрований, а киянин мав дозвіл на його зберігання.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За скоєне обвинуваченому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали місцевого жителя, який стріляв з балкона багатоповерхівки зі стартового пістолета. Чоловік був напідпитку. До Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих громадян про те, що з балкону одного з житлових будинків стріляє невідомий. Правоохоронці встановили квартиру, з якої лунали постріли, та затримали фігуранта.

Також у Вишгородському районі Київщини 51-річний житель столиці обстріляв із машини чоловіка та жінку поблизу села Ровжі. Фігуранта затримали та відправили під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.