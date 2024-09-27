Генасамблея ООН: конфуз №1. Чому глава Гаїті пив воду з графина?

Глава Гаїті так захопився виступом в ООН, що випив воду просто із графина

Голова Перехідної президентської ради Гаїті Едгар Леблан Фільс під час виступу на Генасамблеї ООН облився водою із графина. Момент конфузу потрапив до трансляції заходу, пише Hindustan Times.

Едгар Леблан Фільс, виступаючи на Генасамблеї ООН, вирішив випити води, але натомість облився. Фільс, мабуть, шукав на трибуні Генасамблеї склянку, але, не знайшовши її, потягнувся за графином із водою (з нього делегати, що виступають, доливають воду собі в склянку). Журналісти припускають, що представнику Гаїті довелося вийти зі становища, бо організатори забули поставити поряд із графином склянку.

Пити з графина не дуже зручно



В цьому прямо під час виступу в ООН переконався президент Гаїті pic.twitter.com/f9QfUqtdDe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2024

Лідер Гаїті облив піджак, але, не зніяковівши, витер рота і продовжив виступ. Він розповів про наслідки колоніального минулого Гаїті та вимагав виплати репарацій з боку країн, які негативно впливали на розвиток країни. Фільс нагадав, що Гаїті довелося заплатити величезний викуп Франції за незалежність, і це сповільнило економіку.

«Необхідно згадати, що Гаїті була єдиною країною, яка заплатила за свою незалежність кров'ю», – наголосив він. «Напередодні 200-річчя цієї безпрецедентної події у світовій історії чи не настав час повернути ті кошти, які ми виплатили», – зазначив голова президентської ради Гаїті.

Леблан додав також, що величезний викуп, який Гаїті змушена була заплатити Франції в XIX столітті для визнання незалежності, пригнічував розвиток молодої країни протягом поколінь, і тепер настав час повернення коштів. Національний комітет з реституції та репарацій веде відповідну роботу, додав він.

Гаїті здобула незалежність у 1804 році в результаті повстання, але пізніше Франція наклала на країну репарації за втрачену вигоду, яку Гаїті виплачувала до 1947 року. За оцінками експертів, загальна виплачена сума склала $21 млрд. У Порт-о-Пренсі з урахуванням інфляції компенсацію оцінюють у $150-200 млрд. Влада Гаїті постійно порушує на різних міжнародних форумах тему репарацій.