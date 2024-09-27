Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Генасамблея ООН: конфуз №1. Чому глава Гаїті пив воду з графина?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лідер Гаїті підняв масивний скляний графин і намагався випити з нього
скрін із відео ООН

Глава Гаїті так захопився виступом в ООН, що випив воду просто із графина

Голова Перехідної президентської ради Гаїті Едгар Леблан Фільс під час виступу на Генасамблеї ООН облився водою із графина. Момент конфузу потрапив до трансляції заходу, пише Hindustan Times.

Едгар Леблан Фільс, виступаючи на Генасамблеї ООН, вирішив випити води, але натомість облився. Фільс, мабуть, шукав на трибуні Генасамблеї склянку, але, не знайшовши її, потягнувся за графином із водою (з нього делегати, що виступають, доливають воду собі в склянку). Журналісти припускають, що представнику Гаїті довелося вийти зі становища, бо організатори забули поставити поряд із графином склянку.

Лідер Гаїті облив піджак, але, не зніяковівши, витер рота і продовжив виступ. Він розповів про наслідки колоніального минулого Гаїті та вимагав виплати репарацій з боку країн, які негативно впливали на розвиток країни. Фільс нагадав, що Гаїті довелося заплатити величезний викуп Франції за незалежність, і це сповільнило економіку. 

«Необхідно згадати, що Гаїті була єдиною країною, яка заплатила за свою незалежність кров'ю», – наголосив він. «Напередодні 200-річчя цієї безпрецедентної події у світовій історії чи не настав час повернути ті кошти, які ми виплатили», – зазначив голова президентської ради Гаїті.

Леблан додав також, що величезний викуп, який Гаїті змушена була заплатити Франції в XIX столітті для визнання незалежності, пригнічував розвиток молодої країни протягом поколінь, і тепер настав час повернення коштів. Національний комітет з реституції та репарацій веде відповідну роботу, додав він.

Гаїті здобула незалежність у 1804 році в результаті повстання, але пізніше Франція наклала на країну репарації за втрачену вигоду, яку Гаїті виплачувала до 1947 року. За оцінками експертів, загальна виплачена сума склала $21 млрд. У Порт-о-Пренсі з урахуванням інфляції компенсацію оцінюють у $150-200 млрд. Влада Гаїті постійно порушує на різних міжнародних форумах тему репарацій. 

Читайте також:

Теги: відео президент Гаїті

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українськ, 2010 рік
Українськ. Історія про місто, де зараз тривають важкі бої
13 вересня, 19:08
Володимир Крижанівський: За 15 хвилин я мав погодитися стати першим послом у Росії
Володимир Крижанівський: За 15 хвилин я мав погодитися стати першим послом у Росії Інтерв’ю
5 вересня, 20:30
Захисникам не вистачає людей, боєприпасів і сну, вони здають позиції, пише The Times
The Times: Росія може захопити весь Донбас і загрожувати Дніпропетровщині
1 вересня, 18:27
Президент пообіцяв, що Україна нікого не залишить у неволі
Україна не торгує землею й не кидає своїх людей – президент
11 вересня, 20:10
Реджеп Таїп Ердоган записав відеозвернення до учасників четвертого саміту Кримської платформи
Ердоган: Крим повинен бути повернутий під контроль України
11 вересня, 14:45
Трамп заявив, що Байден і Гарріс нібито створюють загрозу «за допомогою комбінації риторики та судових позовів»
Трамп звинуватив Байдена та Гарріс у спробі замаху на нього
16 вересня, 20:29
Пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря
У Києві погіршилась якість повітря: КМДА назвала причину
15 вересня, 23:08
Зеленський відзначив державними нагородами працівників служби цивільного захисту
Зеленський відзначив рятувальників держнагородами
17 вересня, 15:21
«Прикро читати новини про заяви, хоч і персональні, щодо майбутньої долі Криму, особливо з огляду на події, які відбулися з 2014 року», – заявила Таміла Ташева
Польща пропонує передати Крим ООН для референдуму. Зʼявилася реакція представниці Зеленського
19 вересня, 15:39

Курйоз

Влада Нью-Йорка віднайшла незвичний метод боротьби із гризунами – ЗМІ
Влада Нью-Йорка віднайшла незвичний метод боротьби із гризунами – ЗМІ
Генасамблея ООН: конфуз №1. Чому глава Гаїті пив воду з графина?
Генасамблея ООН: конфуз №1. Чому глава Гаїті пив воду з графина?
Пілоти екстрено посадили літак через живу «знахідку» в їжі пасажира
Пілоти екстрено посадили літак через живу «знахідку» в їжі пасажира
Росіяни стали активніше здавати секс-іграшки як заставу під кредити
Росіяни стали активніше здавати секс-іграшки як заставу під кредити
Китайська топчиновниця-корупціонерка завела на роботі 58 коханців: як її покарали
Китайська топчиновниця-корупціонерка завела на роботі 58 коханців: як її покарали
Вперше у світі Сінгапур пропонує люксові круїзи для котів
Вперше у світі Сінгапур пропонує люксові круїзи для котів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
13K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
12K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
11K
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9569
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua