Наступальні дії росіян на Донбасі. Що очікувати у жовтні?

Тактика окупантів на Покровському напрямку стає агресивнішою

Огляд, сьогодні буде корисна інформація з деяких напрямків, й відповідно, мої певні висновки.

• 1 •

На Покровському напрямку, очевидно, командування противника намагається наростити темпи та розмах своїх наступальних дій. Однак, звичний для російських командирів тактичної ланки спосіб досягнення цього (нарощування кількості бронетехніки у передових підрозділах, яка залучається до використання в атакуючих\штурмових діях, а також збільшення інтенсивності артилерійсько-авіаційної підтримки дій наземних військ) не завжди дає бажаний ефект.

Тому, з метою створення зручних та сприятливих умов для подальшого просування своїх передових підрозділів у смугах дії 2-ї та 41-ї загальновійськових армій (ЗВА), командування противника передбачило активне використання, так званих «агентурно-бойових» груп, які були інфільтровані у тили ЗСУ раніше, зі складу розвідувальних підрозділів та частин спеціального призначення, які діють у смугах 2-ї та 41-ї загальновійськових армій:

3-я окрема бригада спеціального призначення (обр СпП), зведений тактичний загін (батальйон);

24-а обр СпП, зведений тактичний загін (батальйон);

907-й окремий розвідувальний батальйон (орб).

Основними завданнями для таких груп, російським командуванням визначені наступні:

Проведення диверсійних дій у тактичному та оперативно-тактичному тилу українських військ на напрямках дій 2-ї та 41-ї ЗВА, у тому числі – з метою дезорганізації системи управління українських військ, їх матеріально-технічного забезпечення (МТЗ), а також – ускладнення, або унеможливлення здійснення ними маневру (перегрупування) у вказаних зонах.

Окрім того, передбачається, що в ході ведення наступу ряд «агентурно-бойових» груп противника будуть залучатися до участі у захоплення та утримання важливих, з точки зору наступу сил й засобів угрупування військ (УВ) «Центр» – рубежів, інфраструктурних об'єктів, окремих ділянок місцевості, мостів, шляхопроводів й т.д.

Також, для досягнення бажаного ефекту російське командування створило, й очевидно, намагатиметься задіяти найближчим часом, цілий ряд, так званих «рейдових груп» сформованих зі складу зведених тактичних загонів (батальйонів) обох бригад СпП, що діють у складі цих загальновійськових армій. Передбачається, що діятимуть вони на високопрохідному та швидкісному транспорті, або бойовій техніці.

У цьому, нібито немає нічого незвичного. Російське командування й раніше намагалося активно використовувати свій армійський «спецназ», безпосередньо, у ході ведення більш-менш значних наступальних дій.

Зокрема, обидві, вищевказані бригади СпП (3-а та 24-а обр СпП), вважаються одними з найбільш активних на фронті, що понесли достатньо значні, як для формувань СпП, втрати – одна бригада (3-а обр СпП) втратила вбитими та пораненими більше 200 в\сл, інша (24-а обр СпП) – більше 330 в\сл.

Однак, вперше противник збирається все це задіяти настільки масовано та концентровано (СпП + військова розвідка) у порівняно вузькій смузі. Як на мене, це говорить про достатньо важливе значення, яке надає російське командування наступальним діям саме УВ «Центр».

• 2 •

Ймовірно, противник готується до чергового етапу вдосконалення системи оперативного управління військами на ряді операційних напрямків. Зокрема, передача Торецького напрямку 51-й загальновійськовій армії (ЗВА), хто забув, це у минулому – «1-й армійський корпус (АК)», так званої «народної міліції»(НМ) ДНР», який впритул примикає до смуги дії 3-ї ЗВА (колишній «2-й АК» НМ ЛНР»), очевидно свідчить про намір звести обидві ці «армії» в окреме угрупування військ (УВ), з якоюсь банально назвою типу «Донбас» (чи, щось у цьому роді).

При цьому, скоріш за все, 51-а ЗВА, разом із Торецьким напрямком, буде виключена зі складу УВ «Центр», а 3-а ЗВА, відповідно, разом із Краматорським напрямком – зі складу УВ «Південь».

Зважаючи на той факт, що в смугу УВ «Центр» противника, яке зараз веде наступ на Покровському напрямку, додався ще й Курахівській напрямках, а 3-а ЗВА противника, перебуваючи у складі УВ «Південь», по суті, вела бойові дії, так би мовити «на виселках», ще північніше Торецького напрямку, таке переформатування виглядає цілком логічно та адекватно.

Очевидно, обидві »армії» отримають якусь єдину командну »інстанцію» (раніше, цю функцію виконувала 8-а ЗВА противника та його «Південний військовий округ»\ПВО), тепер, ймовірно, буде сформований якійсь »Донбаський військовий округ», із власним штабом та командуванням, й відповідно – угрупуванням військ (УВ) на фронті.

Також, цілком можливо, що заради більшої концентрації зусиль, а також покращення рівня управління військами та їх взаємодії, буде «переформатоване» саме УВ «Південь», яке зараз сконцентрувалось на Вугледарському (або, краще сказати Курахівсько – Вугледарському) напрямку.

На даний час, «в інтересах» саме УВ »Південь» діють наступні сили й засоби:

8-а загальновійськова армія (ЗВА) – 20-а та 150-а мотострілецькі дивізії (мсд);

68-а армійський корпус (АК) –39-а окрема мотострілецька бригада (омсбр), дивізійна тактична група 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії (кулад);

29-а загальновійськова армія (ЗВА) – 36-а омсбр;

40-а окрема бригада морської піхоти (обр МП);

також, по суті, на цьому ж напрямку діють окремі сили й засоби зі складу 155-ї обр МП (окремі підрозділи) та 90-ї танкової дивізії (тд) зі складу УВ «Центр», але, наскільки я розумію – тимчасово (до захоплення Селидове та прориву на Курахове).

Окрім 8-ї ЗВА, ці всі формування не з півдня (ПВО), а «зі сходу» – Сахалін, Забайкалля, тихоокеанський флот й т.д. (а саме – з «Східного військового округу»). Й було б логічним, щоб вони входили до складу УВ «Схід», а не УВ «Південь», або щоб 8-а ЗВА, яка «за штатним розкладом» входить до ПВО, доєдналась би до 18-ї та 58-ї ЗВА ПВО, у складі УВ «Дніпро» (скоротивши взагалі УВ «Південь»).

Наскільки я розумію, перебування 8-ї ЗВА саме на Донецькому та Маріупольському напрямках було обумовлено, тим фактом, що до її складу, свого часу, входили сформовані на Донбасі «народно-міліцейські» 1-й та 2-й АК. Але зараз, це окремі, самостійні загальновійськові армії й перебування 8-ї ЗВА «поза межами» свого »рідного» округу, або краще сказати, смуги дії УВ «Дніпро» викликає, скажімо так, певні питання.

Коли я кажу про переформатування управління (командування) тих чи інших УВ, смуги їх дії, називаю номера з'єднань та об'єднань, що входять\виходять до їх складу, варто мати на увазі, що за будь-якими діями такого роду дуже часто криється також необхідність виконати значний обсяг роботи по практичному переміщенню військ (у тому числі, по облаштуванню на новому місці їх командних структур та «вертикалей», штабів, органів тилу й т.д.).

Тобто, перемістити зі складу однієї армії до складу іншої, наприклад лише одну мотострілецьку бригаду (ну або полк) на практиці означає переміщення – всіх її підрозділів (і їх штабів), бригадного штабу, бригадних тилів, запасів та ресурсів її батальйонів та дивізіонів, ну й т.д. Це купа людей, ОВТ, машин, предметів МТЗ та взагалі багато чого.

А тепер уявіть, що означає, перемістити (перегрупувати) загальновійськову армію або, взагалі, більшу частину військ (сил) округу. Тому, коли росіяни починають «возитися» зі своєю структурою командування (управління) на різних значних рівнях (дивізія – армія\армійський корпус – округ), це відбувається «не від хорошого життя». У більшості випадків, це – ну дуже гостра потреба.

• 3 •

Стан резервів противника (мається на увазі, так званий «оперативний резерв першої черги», тобто готовий до введення у бій протягом 24-х годин) на цілому ряді напрямків, свідчить про те, що командування противника, по суті, вже ввело у бій на цих напрямках більшу частину того, що могло ввести.

Наприклад, у смузі дії 1-ї танкової армії (ТА) противника, це, нагадаю, Куп'янський напрямок, він може наростити зусилля наступним складом «оперативного резерву першої черги»

371-й мсп (резервний), це – резерв всього УВ «Захід»;

мотострілецький батальйон 153-го тп 47-ї тд;

92-й резервний батальйон (по суті – «збірний пункт офіцерського складу»);

1844-й окремий мотострілецький батальйон (знову ж-таки, має статус «резервний», використовується, як «збірний пункт маршового поповнення»);

стрілецький батальйон (так, знову у статусі «резервний») 4-ї тд;

ну й 1767-й окремий мотострілецький батальйон (омсб), має статус «резервний» 1-ї ТА.

Всі разом вони мають приблизно, десь:

до 3-х тисяч в\сл;

5-7 танків (я не шуткую, це відбувається у танковій армії);

десь 25-30 ББМ (всіх типів та «розмірів»);

артилерійських систем (АС), включно зі 120-мм мінометами – до 24-25 одиниць;

РСЗВ – відсутні, у резерві немає.

По суті, командування 1-ї ТА та УВ «Захід» вже ввело у бій майже всі свої більш-менш боєздатні сили й засоби, залишивши у резерві, по суті «збірні пункти» маршового поповнення, де формуються штурмові роти та батальйони для вже задіяних частин та з'єднань з «заскирдованого по тилах» особового складу.

Нагадую, тут противник рветься «на Куп'янськ», ось-ось розріже наш плацдарм на річці Оскіл на дві частини. Але, якщо ми подивимось на інші «пріоритетні» для російського командування напрямки, то з подивом побачимо, що й там, ситуація із резервами, хоча й виглядає дещо краще, однак також переконливо свідчить – противник ввів у бій майже увесь можливий максимум своїх сил й засобів.

Я не буду зараз, перераховувати номера підрозділів й частин, які складають резерв того чи іншого угрупування противника (про з'єднання, я вже навіть не згадую, їх просто немає у його резерві, максимум, це – полк неповного складу), лише один приклад – Торецький напрямок, штурм за штурмом, атака за атакою, противник рветься через центр міста Торецьк.

А у резерві 51-ї «армії», яка цим всім займається, один «мотострілецький» батальйон 132-ї омсбр особового складу – менше 300 «кульгавих, косих та убогих», при 3-х ББМ-ках та 3-х гарматах (підозрюю, які, по тім чи іншим причинам, не стріляють). Це називається «оперативний резерв першої черги».

Тобто, все, що подає ознаки життя у складі всієї 51-ї ЗВА вже кинуте на штурм Торецька та Неліпівки й безжально юзається російським командуванням в численних штурмах та атаках й так відбуваться з усім, що потрапляє у смугу не тільки 51-ї ЗВА, а й інших з'єднань та об'єднань противника, в якості поповнення.

Іншими словами, «у резерві» у російського командування, по суті, нічого не затримується, все кидається у бій. Саме тому, я вважаю, що жовтень, а можливо й листопад, по суті, стають моментом максимального напруження сил сторін, у всій кампанії 2024-го року.